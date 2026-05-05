RSV VİRÜSÜ MEME KANSERİNİN YAYILMASINI ENGELLEYEBİLİR

İngiltere'de gerçekleştirilen yeni bir bilimsel araştırma, yaygın görülen RSV (Respiratuvar Sinsityal Virüs) enfeksiyonunun meme kanserinin akciğerlere yayılmasını azaltabileceğini ortaya koydu.

Londra'daki Francis Crick Enstitüsü ile Imperial College London araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, bilim dünyasının saygın yayınlarından PNAS dergisinde yayımlandı. Fareler üzerinde yapılan deneylerde, RSV enfeksiyonu geçiren farelerin akciğerlerinde daha az tümör oluştuğu gözlemlendi.

KANSER HÜCRELERİNİN AKCİĞERE YERLEŞMESİ ZORLAŞIYOR

Bilim insanları, RSV gibi solunum yolu virüslerinin akciğer hücreleri tarafından algılanmasının bağışıklık sistemini harekete geçirdiğini belirtti. Bu süreçte üretilen bağışıklık hücrelerinin, yalnızca virüse karşı değil, kanser hücrelerine karşı da koruyucu etki oluşturduğu ifade edildi.

Araştırmaya göre bu durum, meme kanseri hücrelerinin akciğerde tutunmasını ve yeni tümörler oluşturmasını zorlaştırıyor.

Francis Crick Enstitüsü'nde görev yapan kanser biyoloğu Dr. Ilaria Malanchi, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kanserin akciğerlere yayılmasını taklit etmek amacıyla, kısa süre önce RSV enfeksiyonu geçirmiş farelere meme kanseri hücreleri yerleştirdik. Daha önce RSV enfeksiyonu geçirmeyen farelere kıyasla daha az akciğer tümörü geliştiğini gözlemledik."

GALEKTİN-9 PROTEİNİ DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmacılar, RSV enfeksiyonunun "Galektin-9" isimli bir proteinin seviyesini artırdığını da tespit etti.

Bu proteinin hem bağışıklık sisteminin virüse karşı verdiği yanıtı güçlendirdiği hem de kanser hücrelerinin akciğerde yerleşmesini engellediği belirtildi.

Imperial College London araştırmacılarından Dr. Ana Farias ise sonuçların tümör büyüklüğünden çok, tümörlerin akciğere ulaşma süreciyle ilgili olduğunu vurguladı.

Farias, "Yakın zamanda solunum yolu virüsü enfeksiyonu geçiren farelerde tümör sayısı daha azdı ancak tümörler daha küçük değildi. Bu da değişenin tümör büyümesi değil, kanser hücrelerinin akciğere giriş süreci olduğunu gösteriyor" dedi.

İLERİ EVRE MEME KANSERİNDE AKCİĞER RİSKİ YÜKSEK

Önceki araştırmalar, dördüncü evre meme kanseri hastalarının yaklaşık yüzde 60'ında kanserin akciğerlere yayıldığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, metastatik meme kanserinde beş yıllık yaşam oranının halen yaklaşık yüzde 30 seviyesinde olduğunu belirtiyor.

Araştırma ekibi, elde edilen bulguların gelecekte metastazı önleyici yeni tedavilerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti. Ancak bilim insanları, bunun RSV enfeksiyonunun doğrudan bir tedavi yöntemi olarak kullanılacağı anlamına gelmediğinin altını çizdi.

"BU ETKİYİ TAKLİT EDEN İLAÇLAR GELİŞTİRİLEBİLİR"

Imperial College London Ulusal Kalp ve Akciğer Enstitüsü'nden Prof. Cecilia Johansson, akciğerleri metastatik kanser hücrelerine karşı daha dirençli hale getirmenin umut verici olabileceğini söyledi.

Johansson, "Gözlemlediğimiz biyolojik etkiyi taklit edecek ilaçların geliştirilebileceğini umuyoruz. Ancak bunun insanlar üzerinde de aynı şekilde görülüp görülmediğinin klinik çalışmalarla doğrulanması gerekiyor" diye konuştu.

RSV ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKELİ

RSV dünya genelinde oldukça yaygın görülen bir solunum yolu virüsü olarak biliniyor. Özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Virüs zatürre, bronşiolit ve ağır akciğer enfeksiyonlarına neden olurken, İngiltere'de her yıl yaklaşık 30 bin çocuğun ve 18 bin yetişkinin hastaneye kaldırılmasına yol açıyor.

Yetkililer, RSV'nin özellikle bebekler arasında önemli ölüm nedenlerinden biri olmaya devam ettiğini belirtiyor.

(The Sun, Takvim Foto Arşiv)