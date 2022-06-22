Papatya çayı faydaları neler? Papatya çayı neye iyi gelir nasıl yapılır?

Papatya Çayının Faydaları Nelerdir?

Papatya çayının faydaları şöyledir:

• Mide ağrılarında ya da kramp şeklinde gelişen sorunlarda papatya çayı işe yarar. Mideyi rahatlatır ve krampların oluşmasını engeller.

• Sinüzit sorunu yaşayanlar sinüzlerini daha iyi açabilmek için papatya çayı içebilir. Nezle ve grip tedavisinde de kullanılır. Soğuk algınlığının daha fazla olduğu kış mevsiminde papatya çayı içmek hastalıklardan korunmak için etkilidir.

• Ağız içinde çeşitli sebeplerden dolayı hastalıklar ve iltihaplar görülebilir. Bu iltihapların giderilmesinde başarılı olur. Ağızdaki yaraları iyileştirir ve ağız içindeki bakterileri yok eder.