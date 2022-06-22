Papatya çayı faydaları neler? Papatya çayı neye iyi gelir nasıl yapılır?

Papatya çayının en belirgin özelliklerden bir tanesi vücudu sakinleştirici etkisinin olmasıdır. Stres ve kaygı sorunu yaşayanlar kendilerini çok daha iyi hisseder. Gergin zamanlarda içildiğinde sinirlilik halini geçirir. Gece uykularında yardımcı olur. Uyku sorunu yaşayanlar papatya çayı sayesinde sorunlarına çözüm bulma imkânı elde eder.
Papatya Çayının Faydaları Nelerdir?
Papatya çayının faydaları şöyledir:
• Mide ağrılarında ya da kramp şeklinde gelişen sorunlarda papatya çayı işe yarar. Mideyi rahatlatır ve krampların oluşmasını engeller.
• Sinüzit sorunu yaşayanlar sinüzlerini daha iyi açabilmek için papatya çayı içebilir. Nezle ve grip tedavisinde de kullanılır. Soğuk algınlığının daha fazla olduğu kış mevsiminde papatya çayı içmek hastalıklardan korunmak için etkilidir.
• Ağız içinde çeşitli sebeplerden dolayı hastalıklar ve iltihaplar görülebilir. Bu iltihapların giderilmesinde başarılı olur. Ağızdaki yaraları iyileştirir ve ağız içindeki bakterileri yok eder.
• Alerjisi olanlar papatya çayı içtiğinde alerjileri azalır. Alerjinin yapmış olduğu olumsuz etkilerden korur.
• Adet sancısı kadınlar için en zor ağrılardan biridir. Adet dönemlerinde sancısız günler geçirmek için papatya çayından destek alınabilir. Çay regl döneminde rahatlatıcı ve sakinleştirici etkiler gösterir.
• Kabızlık sorunu yaşayanlarda bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar. Bağırsakları yavaş çalışanlarda bağırsak hareketliliğine yardımcı olur. Bunun yanı sıra bağırsak içinde yer alan iltihap, vb. gibi hastalıkların tedavi edilmesinde de kullanılır.