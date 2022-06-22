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    • Sağlık
    • 22.06.2022 11:56
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    • 22.06.2022 11:56
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    Papatya çayı faydaları neler? Papatya çayı neye iyi gelir nasıl yapılır?

    Papatya çayının en çok bilinen etkileri arasında sakinleştirici etkisi vardır. Sinir sistemini sakinleştirirken zihnin rahatlamasına destek olur. Papatyalar demlenerek çay elde edilebilir. Kısa sürede hazır hale gelir. Papatya çayı gece içildiğinde uyku sorununu çözer.

    takvim.com.tr
    Papatya çayı faydaları neler?

    Papatya çayının en belirgin özelliklerden bir tanesi vücudu sakinleştirici etkisinin olmasıdır. Stres ve kaygı sorunu yaşayanlar kendilerini çok daha iyi hisseder. Gergin zamanlarda içildiğinde sinirlilik halini geçirir. Gece uykularında yardımcı olur. Uyku sorunu yaşayanlar papatya çayı sayesinde sorunlarına çözüm bulma imkânı elde eder.

    Papatya Çayının Faydaları Nelerdir?

    Papatya çayının faydaları şöyledir:

    • Mide ağrılarında ya da kramp şeklinde gelişen sorunlarda papatya çayı işe yarar. Mideyi rahatlatır ve krampların oluşmasını engeller.

    • Sinüzit sorunu yaşayanlar sinüzlerini daha iyi açabilmek için papatya çayı içebilir. Nezle ve grip tedavisinde de kullanılır. Soğuk algınlığının daha fazla olduğu kış mevsiminde papatya çayı içmek hastalıklardan korunmak için etkilidir.

    • Ağız içinde çeşitli sebeplerden dolayı hastalıklar ve iltihaplar görülebilir. Bu iltihapların giderilmesinde başarılı olur. Ağızdaki yaraları iyileştirir ve ağız içindeki bakterileri yok eder.

    • Alerjisi olanlar papatya çayı içtiğinde alerjileri azalır. Alerjinin yapmış olduğu olumsuz etkilerden korur.

    • Adet sancısı kadınlar için en zor ağrılardan biridir. Adet dönemlerinde sancısız günler geçirmek için papatya çayından destek alınabilir. Çay regl döneminde rahatlatıcı ve sakinleştirici etkiler gösterir.

    • Kabızlık sorunu yaşayanlarda bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar. Bağırsakları yavaş çalışanlarda bağırsak hareketliliğine yardımcı olur. Bunun yanı sıra bağırsak içinde yer alan iltihap, vb. gibi hastalıkların tedavi edilmesinde de kullanılır.

        • Mide problemi yaşayanların şikayetlerini azaltır. İçildiği zaman midenin rahatlamasını sağlar. Yemeklerden sonra tüketenler sindirim kolaylığı yaşar.

        • Şeker hastalığı olma riski yüksek olanların tüketmesinde fayda vardır.

        • Cildinde sivilce olanlar çayı içtiklerinde sivilce sorunları ortadan kalkar. Sivilce tedavisinde etkilidir. Ciltteki akne oluşumunu engeller. Cilde gerekli desteği sağlar ve cilt üzerindeki lekelerin de iyileşmesine yardım eder.

        • Annelerin emzirme döneminde yardımcı kaynaklarından biridir. Bebekleri için sağlıklı yaşam isteyen annelerin daha fazla sütünün olmasına yardım eder. Anne ve bebek sağlığının korunmasında katkı sağlar.

        • Özellikle sesini çok fazla kullanan insanlarda farenjit ya da laranjit gibi etkiler görülebilir. Bu etkileri azaltmak için papatya çayı içilmelidir. Boğazdaki ve bademciklerdeki iltihap iyileşir. Faranjite bağlı olarak gelişen ses kısıklığını iyileştirir. Hastalar eski sağlıklarına kavuşur ve sesini istedikleri gibi kullanma imkanı elde eder.

        • Papatya çayı ağız ve boğaz sağlığı için gargara olarak kullanılabilir. Ağızdaki ve boğazdaki iltihap ve bakteri sorunlarına iyi gelir. Düzenli olarak kullanıldığında ağız enfeksiyonları daha az görülmeye başlar.

        Papatya Çayı Nasıl Yapılır?

        Papatya çayı yapımı için papatyanın demlenmesi gerekir. Çay demlendikten sonra kısa süre içinde içilmek üzere hazır hale gelir.

            Papatya Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

            Papatya bitkisi demlenerek tüketilebilir. Ilık ya da sıcak içilebilir. Papatya çayı tüketimi günde 2 bardak yapıldığı zaman vücut için faydalıdır. Çay aynı zamanda ağız temizliğinde de kullanılabilir. Gargara olarak kullanıldığında ağız sağlığını destekler.

            Papatya Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var?

            Papatya çayı içeriği enerji verici besinlerden oluşur. Vitamin ve mineral açısından zengindir. İçinde B vitamini yer aldığı için zihin üzerinde olumlu etkisi vardır. Çinko, potasyum, kalsiyum ve magnezyum olarak çeşitli mineraller de içerir. Vücudun su ihtiyacının karşılanmasına da yardım eder. Gün boyu destekleyici etkilerini gösterir ve vücudu dinç tutar.
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