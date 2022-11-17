Mutluluğun sırrı kahvaltı! İşte strese iyi gelen gıdalar...

Stres, kişinin yaşamdan memnuniyetini ve yaşam kalitesini etkiliyor. Stres, beyinde ve böbrekte hormonal değişikliklere sebep oluyor. Hormonel değişiklikler ise kan şekeri, kalp atışları, metabolik hız, mide, bağırsak faaliyetleri ve kaygı düzeyinde artış gibi vücutta bazı değişiklikleri tetikliyor. Diyetisyen Melisa Karataş, fiziksel ve zihinsel açıdan rahatlığa kavuşmak için strese karşı iyi gelen gıdaları paylaşıyor: Güne dengeli bir kahvaltıyla başlayın. Rafine şeker tüketimini mümkün olduğunca azaltın. Kan şekerini dengeleyici kompleks karbonhidrat kaynaklarının (kuru baklagiller, tam tahıl ürünleri, kepek ekmeği, bulgur pilavı vb.) tüketimini artırın. Kuru baklagiller, meyveler, yeşil sebzeler gibi demirden zengin besinleri yeterli miktarlarda alın.
IHLAMURLA KIŞTAN KORKMA
Soğuk havalarda, hastalıklardan korunmanın yolu soframızdan geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Baldede, sağlıklı bir kış geçirmek isteyenlere önerilerini sıralıyor. "Portakal, mandalina, elma, nar gibi mevsim meyveleri bağışıklığı güçlendirir. Haftada 1-2 defa balık tüketmeli. Bu günlerde bitki çaylarının tüketimi de önemli. Vücut direncini artırmak için ıhlamur, zencefil çayı önemlidir" diyor.
BİL'MİYOM' DEME!
Her 10 kadından 7'si, rahim dokusuna yerleşen miyom hastalığıyla mücadele ediyor. Neden oluştuğu bilinmeyen bu tümörler, ailesinde aynı hastalık olan kişilerde daha çok görülüyor. Doç. Dr. Çağlar Yıldız, miyomların gebe kalmayı zorlaştırdığını belirtiyor. Miyomların ilaçla tedavi edilip küçültüldüğünü vurguluyor. Ayrıca brokoli, lahana, domates ve elma gibi besinlerin miyomların büyümesini engellediğini açıklıyor.
DEPRESYONA SICAK ÇİKOLATA
Sıcak çikolata, sadece içinizi ısıtmakla kalmaz. Bağışıklık sistemini destekler. Anti-depresana iyi gelir. Kanserle savaşır. Kilo vermek isteyenlerin imdadına yetişir.
DİYABETE ÇAKŞIR OTU
Ssarı çiçekli bir bitki olan çakşır otu, kas ve eklem ağrılarını dindirir. Sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Alzheimer'dan korur
KATARAKTA YUMURTA
Yumurta, tok tutar. Kötü kolesterolü düşürür. Katarakt hastalığına yakalanma riskini azaltır. Pek çok kanser türüne karşı koruyucu etki gösterir.