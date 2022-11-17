Mutluluğun sırrı kahvaltı! İşte strese iyi gelen gıdalar...





IHLAMURLA KIŞTAN KORKMA

Soğuk havalarda, hastalıklardan korunmanın yolu soframızdan geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Baldede, sağlıklı bir kış geçirmek isteyenlere önerilerini sıralıyor. "Portakal, mandalina, elma, nar gibi mevsim meyveleri bağışıklığı güçlendirir. Haftada 1-2 defa balık tüketmeli. Bu günlerde bitki çaylarının tüketimi de önemli. Vücut direncini artırmak için ıhlamur, zencefil çayı önemlidir" diyor.



BİL'MİYOM' DEME!

Her 10 kadından 7'si, rahim dokusuna yerleşen miyom hastalığıyla mücadele ediyor. Neden oluştuğu bilinmeyen bu tümörler, ailesinde aynı hastalık olan kişilerde daha çok görülüyor. Doç. Dr. Çağlar Yıldız, miyomların gebe kalmayı zorlaştırdığını belirtiyor. Miyomların ilaçla tedavi edilip küçültüldüğünü vurguluyor. Ayrıca brokoli, lahana, domates ve elma gibi besinlerin miyomların büyümesini engellediğini açıklıyor.



DEPRESYONA SICAK ÇİKOLATA

Sıcak çikolata, sadece içinizi ısıtmakla kalmaz. Bağışıklık sistemini destekler. Anti-depresana iyi gelir. Kanserle savaşır. Kilo vermek isteyenlerin imdadına yetişir.



DİYABETE ÇAKŞIR OTU

Ssarı çiçekli bir bitki olan çakşır otu, kas ve eklem ağrılarını dindirir. Sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Alzheimer'dan korur



KATARAKTA YUMURTA

Yumurta, tok tutar. Kötü kolesterolü düşürür. Katarakt hastalığına yakalanma riskini azaltır. Pek çok kanser türüne karşı koruyucu etki gösterir.

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