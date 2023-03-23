Mucize besinlerle romatizmaya son! Uzmanlar tek tek sıraladı

Romatizma ağrıları gibi sıklıkla tekrar eden ağrılar, bazen yataktan kalkmak bile istemeyecek kadar kendinizi kötü hissetmenize neden oluyor. Fakat beslenme sistemi, her şeyde olduğu gibi ağrılar üzerinde de etkili bir süreç izlemenizi sağlıyor. İşte ağrıları azaltan 10 mucize besin...

ZENCEFİL: Artritten kaynaklanan eklem ağrıları ve adet krampları için de oldukça etkili bir savaşçıdır.

KABAK ÇEKİRDEĞİ: Geçmeyen migren ağrılarının çaresi bu küçük tohumlarda saklı.

SOMON: Ağrı kesici özelliklere sahip olan omega-4 yağ asitleri yönünden doğadaki en zengin besinlerden biri olarak birçok ağrı formundan sizi kurtarabilir.

ZERDEÇAL: İçeriğindeki kurkumin sayesinde romatoid artrit ve osteoartrit sorunu olan kişilerde ilaçların yan etkileri olmadan ağrıları keser. VİŞNE: Özellikle içeriğindeki antioksidan ve antienflamatuar içerikler sayesinde kas ağrılarını önler.

ZEYTİNYAĞI: Adeta bir ibuprofen gibi işlerlik gösterip birçok ağrı üzerinde etkiye sahiptir.



TUZ BUZ OLMAYIN

bir hayat, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Prof. Dr. Murathan Uyar, daha sağlıklı bir hayat sürebilmek için yaşamsal önemi tartışılmaz olan tuzdan vazgeçmenin mümkün olmadığını ancak günlük alımını azaltarak fazlasının getireceği ölümcül sağlık sorunlarından korunmanın mümkün olduğunu belirtiyor. "İşe sofraya getirilen tuzluğu kaldırmak ve tadına bakmadan yemeğe tuz eklemek huyundan vazgeçmekle başlayın. Tuz kısıtlanırsa, dünyada 2.5 milyon kişinin ölümünün engellenebileceği hesaplanmaktadır" diyor. Günlük önerilen tuz alımının 5 gram ile sınırlandırılması gerektiğini söylüyor.



DEPRESYONU UNUTTURUR

Yaşlılıkta sık görülen depresyon, tedavi edilmediğinde unutkanlığa yol açıyor. Prof. Dr. Sevgi Aras, unutkanlık sorununun demans ile ilişkisini açıklıyor: Birey depresyondan dolayı kaygılıdır ve hep bu kaygı ile meşguldür. Etrafında olanlara kayıtsız ve ilgisizdir. Bu durum demans ile karışır. Eğer unutkanlık kısa olmayan zaman aralığında gittikçe artıyor, kişinin günlük yaşam aktivitelerinde hatırlayamama, planlayamama, yapamama şeklinde bir etkilenmeye yol açıyor ve diğer durumlara benzemiyorsa demans olma ihtimali fazladır.



GENÇLİK İKSİRİ AHUDUDU

Ahududu, doğal ağrı kesicidir. Hafızayı güçlendirir. Cildi besler. Kırışıklığı engeller. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Sperm kalitesini yükseltir. Doğurganlığı artırır.



BAŞ AĞRISINA LAVANTA

Kokusuyla mest eden lavanta, uyku problemlerini azaltır. Depresyonu önler. Baş ağrısını hafifletir. Kabızlığı ve hazımsızlığı bitirir. Mide bulantısını engeller.



PAPATYA ÇAYI GRİBİN İLACI

Sakinleştirici etkisiyle bilinen papatya çayı, grip ve soğuk algınlığıyla mücadele eder. Kas gevşetici etkisiyle ağrıları keser. Kan şekerini dengeler. Öksürüğü bitirir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN