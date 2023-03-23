Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Oruç tutarken kalbe dikkat! Uzmanlar dikkat edilmesi gereken noktaları anlatıyor

    Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yapılan bazı yanlışlar, kalp üzerine binen yükü artırıyor. Ölüme kadar götürüyor. Doç. Dr. Macit Bitargil, oruç tutmak isetyen hastaların dikkat etmesi gereken noktaları anlatıyor: Bol su için, kontrollü ilaç kullanın, yeşillik tüketin, spor yaparken fazla zorlamayın...

    Oruç tutarken kalbe dikkat!

    Onbir ayın sultanı Ramazan, başladı. Doç. Dr. Macit Bitargil, kalp hastalığı kontrol altında olan ve herhangi bir sorun yaşamayan kalp hastalarının doktor onayı olduğu taktirde oruç tutabileceğini, doktorun onay vermemesine rağmen oruç tutmalarının ise hayati riske dahi yol açabileceğini söylüyor. Bitargil, kardiyovasküler açıdan risk altında olan ancak doktorları tarafından kontrollü şekilde oruç tutmasına izin verilen hastaların mutlaka dikkat etmeleri gereken 5 noktayı anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:



    İFTAR İLE SAHUR ARASINDA 2.5 LİTRE SU TÜKETİN: Su dengesi iyi ayarlanmadığı taktirde vücudun susuz kalmasına bağlı kalbin iş yükünde artma, bayılma, kalp krizi ve ölüm gibi hadiseler yaşanabilmektedir. Özellikle iftar ve sahur arasında belirli aralıklarla yaklaşık 2-2.5 litre su tüketmek büyük önem taşımaktadır.



    İLAÇLARINIZI DOKTORA DANIŞIN: İlaçların ve ilaç saatlerinin doktor tarafından Ramazan'a uygun olarak düzenlenmesi gerekiyor. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanması gerekenlerin kan sulandırıcıları kesmeleri veya kullanmamaları durumunda felç riskinden yaşam kaybına dek çok ciddi sonuçlarla karşılaşılabilir.



        SPOR YAPARKEN DİKKAT: Yanlış zamanda yapılacak fiziksel aktivite, hali hazırda susuz kalmış bir insanda kalbin yükünü daha da artırıp istenmeyen sonuçlara, bayılmalara ve kalp krizlerine neden olabilir. Akşam yemek yedikten 2-3 saat sonra 30-40 dakika kadar yürüyüş yapabilirler.



        DÜZENLİ UYUYUN:
        İyi uyku alınmaması gün içerisinde sinirli olmaya neden olacaktır. İftardan sonra sahura kadar en az 4 saat kesintisiz gece uykusu uyumak, sahurdan sonra birkaç saat daha uyumak, gün içinde de 20 dakikalık molalar vermek gerekir.



        ŞEKERLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURUN: Susuzluğu tetikleyecek tuzlu, baharatlı gıdalardan ve asitli, şekerli içeceklerden uzak durun. Sebze ve yeşilliklerden zengin beslenin. Kırmızı et yerine balık tüketin. Kızartma yerine haşlama, buğulama ve ızgara yöntemi tercih edin. Hamur işleri ve şerbetli tatlılardan uzak durun. Aşırı tuzdan kaçının.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Depremzede sporculara moral
        Haberler Sağlık Oruç tutarken kalbe dikkat! Uzmanlar dikkat edilmesi gereken noktaları anlatıyor
            loading
            SON DAKİKA