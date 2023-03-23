Oruç tutarken kalbe dikkat! Uzmanlar dikkat edilmesi gereken noktaları anlatıyor

Onbir ayın sultanı Ramazan, başladı. Doç. Dr. Macit Bitargil, kalp hastalığı kontrol altında olan ve herhangi bir sorun yaşamayan kalp hastalarının doktor onayı olduğu taktirde oruç tutabileceğini, doktorun onay vermemesine rağmen oruç tutmalarının ise hayati riske dahi yol açabileceğini söylüyor. Bitargil, kardiyovasküler açıdan risk altında olan ancak doktorları tarafından kontrollü şekilde oruç tutmasına izin verilen hastaların mutlaka dikkat etmeleri gereken 5 noktayı anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor: