Oruç tutarken kalbe dikkat! Uzmanlar dikkat edilmesi gereken noktaları anlatıyor

Onbir ayın sultanı Ramazan, başladı. Doç. Dr. Macit Bitargil, kalp hastalığı kontrol altında olan ve herhangi bir sorun yaşamayan kalp hastalarının doktor onayı olduğu taktirde oruç tutabileceğini, doktorun onay vermemesine rağmen oruç tutmalarının ise hayati riske dahi yol açabileceğini söylüyor. Bitargil, kardiyovasküler açıdan risk altında olan ancak doktorları tarafından kontrollü şekilde oruç tutmasına izin verilen hastaların mutlaka dikkat etmeleri gereken 5 noktayı anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
İFTAR İLE SAHUR ARASINDA 2.5 LİTRE SU TÜKETİN: Su dengesi iyi ayarlanmadığı taktirde vücudun susuz kalmasına bağlı kalbin iş yükünde artma, bayılma, kalp krizi ve ölüm gibi hadiseler yaşanabilmektedir. Özellikle iftar ve sahur arasında belirli aralıklarla yaklaşık 2-2.5 litre su tüketmek büyük önem taşımaktadır.
İLAÇLARINIZI DOKTORA DANIŞIN: İlaçların ve ilaç saatlerinin doktor tarafından Ramazan'a uygun olarak düzenlenmesi gerekiyor. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanması gerekenlerin kan sulandırıcıları kesmeleri veya kullanmamaları durumunda felç riskinden yaşam kaybına dek çok ciddi sonuçlarla karşılaşılabilir.