Modern çağın hastalığı uyku apnesinin yaşı yok

Modern çağın hastalıklarından uyku apnesi, uykuda nefesin durması sonucu ortaya çıkıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları & Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ziya Bozkurt, bu hastalığın yetişkinler kadar çocukları da tehdit ettiğini belirtiyor. Alt ıslatan ve haftada en az 3 gün horlayan çocuklara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Uyku apnesi tedavisi hakkında şunları söylüyor: Belli bir vücut kitle endeksinin altına düştüğü zaman uyku apnesi de buna bağlıysa düzelebiliyor. Tamamen nörolojik ve kas hastalıklarıyla alakalı olduğunda ise buna bağlı tedavilerin düzenlenmesi gerekebilir. Sonuçta eğer temel sebep ortadan kaldırılabilirse uyku apnesi düzelebiliyor.
7 BİN ADIM UZUN ÖMÜR
Çin'de yapılan araştırma, yürümenin insan sağlığına olan etkisini gösterdi. Buna göre JAMA Network Open isimli tıp dergisinde bu ay yayımlanan yeni hakemli çalışmada, orta yaşlılar için günde 7 bin adım atmanın yeterli ölçüt olacağı belirtildi. Uzmanlar, her gün 7 bin adım atmanın ömrü uzattığı ve hastalıklardan koruduğu ifade edildi. Harvard Tıp Okulu'ndan Dr. I-Min Lee, 10 bin adımlık geleneksel hedefin her şeyden çok "pazarlama aracı" olduğunu söyledi.
HAFIZAYA YABAN MERSİNİ
Antioksidan deposu yaban mersini, metabolizmayı hızlandırır. Göz sağlığını korur, kataraktı engeller. Kan şekerini dengeler. İçerdiği K vitamini ile kemik sağlığını korur. Kolesterolü dengeler. Beyin için de mucizevi bir meyvedir. Alzheimer'a karşı korur.
SUMAK AĞRI KESER
Yemekleri tatlandıran sumak, kansere savaş açar. Grip ve soğuk algınlığına karşı koruma sağlar. Kan şekerini dengeler. Enfeksiyonlara karşı korur. Kolesterolü engeller ve kalp hastalığına karşı koruma sağlar. Kadınların adet sancılarını da azaltır.