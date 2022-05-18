Modern çağın hastalığı uyku apnesinin yaşı yok

Modern çağın hastalıklarından uyku apnesi, uykuda nefesin durması sonucu ortaya çıkıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları & Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ziya Bozkurt, bu hastalığın yetişkinler kadar çocukları da tehdit ettiğini belirtiyor. Alt ıslatan ve haftada en az 3 gün horlayan çocuklara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Uyku apnesi tedavisi hakkında şunları söylüyor: Belli bir vücut kitle endeksinin altına düştüğü zaman uyku apnesi de buna bağlıysa düzelebiliyor. Tamamen nörolojik ve kas hastalıklarıyla alakalı olduğunda ise buna bağlı tedavilerin düzenlenmesi gerekebilir. Sonuçta eğer temel sebep ortadan kaldırılabilirse uyku apnesi düzelebiliyor.