Ardıç katranı sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Ardıç katranı sabunu nasıl kullanılır?

Ardıç Katranı Sabunu Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir? Kullanımı
Ardıç katranı sabunu, farklı cilt rahatsızlarının tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Cildin arınmasını ve rahatlamasını sağlamaktadır. Tedavi edici özelliği ile oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Bunun yanı sıra, kadın ve erkeklerin saç derisinde gözlemlenen kepek problemi için de kullanım sağlanmaktadır. Ayrıca, günlük cilt temizliği içinde ardıç katranı sabununu kullanabilirsiniz.
Ardıç Katranı Sabunu Ne İşe Yarar?
Ardıç katranı sabunu, cildin temizlenmesine ve daha rahat nefes almasında etkilidir. Egzama ve sedef gibi farklı cilt rahatsızlarının giderilmesi için kullanılmaktadır. Saçların daha hızlı uzaması, saç derisinin arındırılması ve canlı bir saç yapısına sahip olmak için de kullanım sağlanmaktadır. Yüzde ve saçta kullanım sağlandığı gibi tüm vücutta da kullanılması uygundur. Vücudun nem ihtiyacını karşılar ve pH değerini dengeler.
Ardıç Katranı Sabununun Faydaları Nelerdir?
Ardıç katranı sabununun faydaları sadece cilt ve saç bakımı ile sınırlı değildir. Çok eski zamanlardan beri farklı kullanım alanlarında tercih edilmiştir. Gelin bu kullanım alanlarını maddeler halinde inceleyelim;
Ciltteki aşırı yağlanmayı engelleyerek, sivilce ve akne oluşumlarını giderir, tekrar meydana gelmesini engeller.
Cilt üzerinde farklı nedenler ile meydana gelen lekeleri ortadan kaldırır ve cilt tonunda eşitlik sağlar.
Gözenekleri derinlemesine temizler ve gözenekleri sıkılaştırır.
Sabun sahip olduğu antiseptik özellik sayesinde, mikrop ve bakterileri yok eder.
Ciltte meydana gelen; sedef, egzama ve dermatit gibi hastaların tedavisinde etkilidir.
Katran sabunu çok eski zamanlardan beri uyuz tedavilerinde kullanılmaktadır.
Bacaklarda meydana gelen varislerin giderilmesinde etkilidir.
Düzenli kullanım sağlanması ile birçok kişinin sorunu olan ayak kokusunun giderilmesini sağlar.
Aşırı terleyen kişilerin, yine düzenli kullanım sağlaması ile terlemelerini kontrol altına alır.
Ardıç katranı sabunu, böcek ısırıklarının olduğu cilt yüzeylerinde kullanılırsa, cildi kısa süre içerisinde tedavi eder.
Sabunun kendine özel olan kokusu ise böcek ve sineklerin insanlardan uzak durmasını sağlar.
Saçlarda kullanım sağlanması, saç derisinin temizlenmesine ve saç köklerinin beslenmesine katkı sağlar.
Saçlarda meydana gelen kepek sorunlarının giderilmesinde etkilidir.
Saçların bitlenmesi gibi durumlarda sabun kullanımı, bit sorununu kısa bir süre içerisinde ortadan kaldırır.
Saçların daha sağlıklı ve hızlı uzamasını sağlar.
Ardıç Katranı Sabunu Nasıl Kullanılır?
Ardıç katranı sabunu kullanımı sırasında cildin ve saçın ıslak olması oldukça önemlidir. Cildinizi ıslatıp, sabunu direkt olarak cildinize sürebilirsiniz. Hafif dairesel hareketler ile masaj yaprak cildinize uygulayın ve ardından ılık su ile durulayın. Sabunu köpürterek, köpüğünü maske olarak cildinize uygulayabilirsiniz. 15-20 saniye gibi kısa bir süre sonra durulayarak, cildinizi arındırabilirsiniz. Saçlarınıza uygulamadan önce, saçlarını iyice ıslatmanızda fayda vardır.
Ardıç Katranı Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?
Ardıç katranı sabununun kullanılacağı cilt tipleri arasında öne çıkanlar, yağlı ve cilt rahatsızlıklarına sahip olan cilt tiplerdir. Yağlı ciltlerde kullanım sağlanması, cildin daha az yağ üretmesine ve buna bağlı olarak da akne, sivilce ve siyah nokta oluşumlarının giderilmesini sağlar. Cilt problemlerinin kişiye verdiği rahatsızları azaltır ve tedavi sürecini rahatladır. Diğer cilt tiplerinde kullanımı, cildin temizlenmesi ve daha dinamik bir yapıya sahip olmasını sağlar. Aşırı hassas ciltlerde, sabun kullanımı gerçekleştirilmeden önce mutlaka ufak bir yüzeyde denenmesinde fayda olacaktır.
Ardıç Katranı Sabununun İçeriğinde Neler Var?
Ardıç katranı sabununun içeriği, ardıç ağaçlarından elde edilen katranın yağına sahiptir. Elde edilen yağ, anti-bakteriyel ve antiseptik özelliklere sahiptir. Uzun yıllardan günümüze kadar birçok farklı amaç için kullanım sağlanan sabun, içerisinde kimyasal hiçbir maddeye yer verilmeden üretilmektedir.