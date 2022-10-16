Mışıl mışıl sağlık! Uyku kalp hastalıktan koruyor, beyni güçlendiriyor

Uyku, gün boyu yorulan vücudun ve bağışıklık sisteminin yenilenmesi için önem taşıyor. Araştırmalar, uyku ve sağlık arasındaki bağlantıyı kanıtlıyor. Konuyla ilgili bilgilendiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Çok uyuduğunuzda, az uyuduğunuz zaman var olan ölüm riskinden daha fazla risk ortaya çıkar" bilgisini veriyor. Uykunun insan sağlığı üzerindeki etkisini değerlendiriyor.
DİYABETE DE NEDEN OLUR
Uykuda zaman, derinlik ve kalite, 1930'lardan itibaren araştırmalara konu oluyor. Evre 1, evre 2, evre 3 ve REM olarak çeşitli evrelere ayrılan uykuda, evre 3 ve REM'in derinliğinde azalma varsa ve kişi derin uyuyamıyorsa uyku kalitesinde de değişiklikler meydana geliyor. Bu değişiklikler hafıza sorunları, duygusal bozukluklar, koroner arter gibi hastalıklar, tansiyon ile şekerin kontrol altına alınamaması şeklinde sıralanıyor.
5 SAATTEN AZ OLMAMALI
Uykunun kalitesinin, derinliğinin, saatinin oldukça önemli olduğunu anlatan Akkoyunlu, "8 saat olan ideal uyku süresinde 7 saatten az ya da 9 saatten fazla uyunduğunda patolojik durum söz konusu hale geliyor. Uyku süresi 7 saatten az olduğunda yaşam süresi ciddi şekilde azalıyor, kalp hastalıkları gibi ek rahatsızlıklar ortaya çıkıyor, 9 saatin üzerine çıktığında da ölüm riski artıyor. Yani 'Çok uyudum, bu daha iyi.' düşüncesi yanlış. Çok uyuduğunuzda, az uyuduğunuz zaman var olan ölüm riski var" diyor.