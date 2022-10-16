Mışıl mışıl sağlık! Uyku kalp hastalıktan koruyor, beyni güçlendiriyor





DİYABETE DE NEDEN OLUR

Uykuda zaman, derinlik ve kalite, 1930'lardan itibaren araştırmalara konu oluyor. Evre 1, evre 2, evre 3 ve REM olarak çeşitli evrelere ayrılan uykuda, evre 3 ve REM'in derinliğinde azalma varsa ve kişi derin uyuyamıyorsa uyku kalitesinde de değişiklikler meydana geliyor. Bu değişiklikler hafıza sorunları, duygusal bozukluklar, koroner arter gibi hastalıklar, tansiyon ile şekerin kontrol altına alınamaması şeklinde sıralanıyor.