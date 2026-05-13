Mide gribi hızla yayılıyor: Norovirüs nedir ve belirtileri nelerdir?

Dünya genelinde dönemsel salgınlarla gündeme gelen norovirüs, son yıllarda birçok ülkede vaka artışına yol açtı. Özellikle kış aylarında daha sık görülen virüs, kirli su, kontamine yiyecekler ve enfekte kişilerle temas yoluyla bulaşıyor. Sağlık otoriteleri, belirtilerin ortaya çıkması halinde sıvı kaybına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.

NOROVİRÜS NEDİR?

Norovirüs, mide ve bağırsak sistemini etkileyen, son derece bulaşıcı bir virüstür. Halk arasında "mide gribi" olarak da bilinen gastroenterite neden olur. Virüs kusma, ishal ve mide kramplarıyla seyreden enfeksiyonlara yol açar.

NOROVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Norovirüsün en yaygın belirtileri şunlardır:

Ani başlayan mide bulantısı

Kusma

İshal

Karın ağrısı ve kramp

Hafif ateş

Baş ağrısı

Halsizlik ve kas ağrıları

Belirtiler genellikle virüs alındıktan 12 ila 48 saat sonra ortaya çıkar ve çoğu kişide 1-3 gün içinde geçer.

NOROVİRÜS TEDAVİSİ VAR MI?

Norovirüse karşı özel bir antiviral tedavi bulunmuyor. Tedavide temel amaç, vücudun kaybettiği sıvı ve mineralleri yerine koymaktır. Bol su tüketimi, elektrolit desteği ve dinlenme önerilir. Ağır sıvı kaybı yaşayan çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerde hastane desteği gerekebilir.

NOROVİRÜS HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Norovirüs dünya genelinde birçok ülkede görüldü. Özellikle ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Çin ve Avustralya'da dönemsel salgınlar rapor edildi. Virüs, toplu yaşam alanlarının yoğun olduğu bölgelerde daha hızlı yayılabiliyor.

NOROVİRÜS NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

Norovirüs genellikle enfekte kişilerin temas ettiği yiyecekler, içecekler, yüzeyler veya kirli su yoluyla bulaşıyor. Hijyen kurallarına uyulmaması, iyi yıkanmamış gıdalar ve kalabalık ortamlarda yakın temas virüsün yayılmasını kolaylaştırıyor. Özellikle kapalı alanlarda kısa sürede çok sayıda kişiye bulaşabiliyor.

(Takvim foto arşiv, yapay zeka)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Sağlık