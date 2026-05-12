Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Lassa ateşi, Batı Afrika'da endemik olan ve Arenaviridae ailesine ait RNA virüsünün neden olduğu, ölümcül seyredebilen akut viral bir hastalık.

Hastalık Mastomys natalensis adlı sıçan türünün idrar ve dışkısıyla kontamine gıdalar, yüzeyler ve hava yoluyla insanlara bulaşıyor, ayrıca enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla temas sonucu kişiden kişiye de yayılabiliyor.

Vakaların büyük bölümünde hafif ateş, baş ağrısı ve halsizlik görülürken, ağır vakalarda iç kanama, solunum sıkıntısı ve şok tablosu gelişebiliyor ve hastaneye yatırılan hastalarda ölüm oranı yüzde 15-20'ye ulaşabiliyor.

Hastalık vakaların yaklaşık üçte birinde kalıcı işitme kaybına yol açabiliyor ve gebeliğin son dönemindeki kadınlarda daha ağır seyrederek yüksek düşük riskine neden oluyor.

Tedavide antiviral ilaç Ribavirin kullanılıyor ve Batı Afrika'ya seyahat edeceklere kemirgenlerle temastan kaçınma, gıdaları kapalı saklama ve hijyen kurallarına dikkat etme öneriliyor.

Batı Afrika'da uzun yıllardır görülen ancak son dönemde artan vaka sayılarıyla yeniden gündeme gelen Lassa ateşi, ölümcül sonuçlara yol açabilen viral hastalıklar arasında yer alıyor. Kemirgenler aracılığıyla yayılan enfeksiyon, özellikle sağlık sistemlerinin yetersiz olduğu bölgelerde ciddi risk oluşturuyor. Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, hastalığın hafif belirtilerle başlayabildiğini ancak bazı vakalarda iç kanama, organ yetmezliği ve kalıcı sağlık sorunlarına neden olabildiğini belirtiyor. İnsandan insana bulaşabilmesi ise salgın riskini artıran en önemli faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

Batı Afrika’da yayılan Lassa ateşi, kemirgen kaynaklı ölümcül viral hastalıklar arasında gösteriliyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir) LASSA ATEŞİ NEDİR? Lassa ateşi, Arenaviridae ailesine ait tek iplikli RNA virüsünün neden olduğu akut viral bir hastalık olarak tanımlanıyor. Hastalık adını, ilk vakaların görüldüğü Nijerya'daki Lassa bölgesinden alıyor. Özellikle Batı Afrika ülkelerinde yaygın görülen enfeksiyon, Sierra Leone, Liberya, Gine ve Nijerya'da endemik kabul ediliyor. HASTALIK NASIL BULAŞIYOR? Virüsün ana taşıyıcısı "Mastomys natalensis" adı verilen çok memeli sıçan türü. Bu kemirgenler enfekte olduktan sonra uzun süre idrarlarıyla virüs yayabiliyor. İnsanlara bulaş ise çoğunlukla şu yollarla gerçekleşiyor: Kemirgen idrarı veya dışkısıyla kirlenen gıdaların tüketilmesi

Kontamine yüzeylere temas edilmesi

Açık yara ve kesiklerin virüsle temas etmesi

Temizlik sırasında havaya karışan enfekte partiküllerin solunması

Enfekte hayvanların yakalanması veya hazırlanması Uzmanlara göre hastalık yalnızca hayvandan insana değil, kişiden kişiye de bulaşabiliyor. Özellikle hastanelerde yeterli koruyucu ekipman kullanılmaması durumunda sağlık çalışanları risk altında bulunuyor. Virüsün, enfekte kişinin kanı, dokusu ve vücut sıvılarıyla temas sonucu yayılabildiği belirtiliyor.