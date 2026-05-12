Batı Afrika'da uzun yıllardır görülen ancak son dönemde artan vaka sayılarıyla yeniden gündeme gelen Lassa ateşi, ölümcül sonuçlara yol açabilen viral hastalıklar arasında yer alıyor. Kemirgenler aracılığıyla yayılan enfeksiyon, özellikle sağlık sistemlerinin yetersiz olduğu bölgelerde ciddi risk oluşturuyor.
Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, hastalığın hafif belirtilerle başlayabildiğini ancak bazı vakalarda iç kanama, organ yetmezliği ve kalıcı sağlık sorunlarına neden olabildiğini belirtiyor. İnsandan insana bulaşabilmesi ise salgın riskini artıran en önemli faktörlerden biri olarak gösteriliyor.
LASSA ATEŞİ NEDİR?
Lassa ateşi, Arenaviridae ailesine ait tek iplikli RNA virüsünün neden olduğu akut viral bir hastalık olarak tanımlanıyor. Hastalık adını, ilk vakaların görüldüğü Nijerya'daki Lassa bölgesinden alıyor.
Özellikle Batı Afrika ülkelerinde yaygın görülen enfeksiyon, Sierra Leone, Liberya, Gine ve Nijerya'da endemik kabul ediliyor.
HASTALIK NASIL BULAŞIYOR?
Virüsün ana taşıyıcısı "Mastomys natalensis" adı verilen çok memeli sıçan türü. Bu kemirgenler enfekte olduktan sonra uzun süre idrarlarıyla virüs yayabiliyor.
İnsanlara bulaş ise çoğunlukla şu yollarla gerçekleşiyor:
Uzmanlara göre hastalık yalnızca hayvandan insana değil, kişiden kişiye de bulaşabiliyor. Özellikle hastanelerde yeterli koruyucu ekipman kullanılmaması durumunda sağlık çalışanları risk altında bulunuyor.
Virüsün, enfekte kişinin kanı, dokusu ve vücut sıvılarıyla temas sonucu yayılabildiği belirtiliyor.
BELİRTİLER İLK ETAPTA HAFİF SEYREDEBİLİYOR
Lassa ateşinin belirtileri genellikle virüsle temastan 1 ila 3 hafta sonra ortaya çıkıyor. Vakaların büyük bölümünde semptomlar hafif düzeyde seyrettiği için hastalık başlangıçta fark edilmeyebiliyor.
En sık görülen belirtiler arasında şunlar yer alıyor:
Ancak bazı hastalarda tablo ağırlaşabiliyor. İleri vakalarda şu belirtiler görülebiliyor:
Yetkililer hastaneye yatırılan vakalarda ölüm oranının yüzde 15 ila 20 seviyelerine çıkabildiğini belirtiyor.
KALICI İŞİTME KAYBINA YOL AÇABİLİYOR
Lassa ateşinin en dikkat çeken komplikasyonlarından biri ise sağırlık riski. Araştırmalara göre vakaların yaklaşık üçte birinde farklı derecelerde işitme kaybı gelişebiliyor.
Uzmanlar, bu durumun yalnızca ağır hastalarda değil, hafif seyreden enfeksiyonlarda da görülebildiğine dikkat çekiyor. İşitme kaybının çoğu zaman kalıcı olabildiği ifade ediliyor.
HAMİLELER İÇİN RİSK DAHA YÜKSEK
Hastalığın özellikle gebeliğin son dönemindeki kadınlarda daha ağır seyrettiği belirtiliyor. Uzmanlara göre enfekte hamilelerde düşük riski oldukça yüksek.
Ayrıca anne karnındaki bebeklerde ölüm oranının da ciddi seviyelere ulaşabildiği kaydediliyor.
TANI VE TEDAVİ NASIL YAPILIYOR?
Lassa ateşinin teşhisi, belirtilerin başka hastalıklarla benzerlik göstermesi nedeniyle zor olabiliyor. Tanıda çoğunlukla serolojik testlerden yararlanılıyor.
Tedavide ise antiviral ilaç Ribavirin kullanılıyor. Uzmanlar, ilacın erken dönemde uygulanmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.
Bunun yanında hastalara destek tedavisi uygulanması gerektiği de belirtiliyor.
ENDEMİK BÖLGELERE GİDECEKLERE UYARI
Sağlık otoriteleri, Batı Afrika'ya seyahat edecek kişilerin kemirgenlerle temastan kaçınması gerektiğini vurguluyor.
Korunma için önerilen başlıca önlemler şöyle sıralanıyor:
Uzmanlar ayrıca seyahat dönüşünde ateş, halsizlik veya benzeri belirtiler yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmasını öneriyor.