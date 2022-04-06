Mide ağrısı sırtımızdan vurur! Doktor kontrolü şart...





UYKUYU BÖLER

Göğüs ön bölgesinin altında, karnın üst bölgesindeki ağrı çoğu zaman mide ağrısı olarak adlandırılıyor. Ağrı bazen tek noktada başlayarak genellikle sırta, sağa- sola ve bazen göğüs bölgesine yayılabiliyor. Kıvrandırıcı, gece uykudan uyandıran şekilde olabileceği gibi uzun süreli sabit bir ağrı da olabiliyor. Ağrının karakteri, yayılımı, aç veya tokken ortaya çıkması ve eşlik eden durumlara göre kaynağı belirleniyor. Ramazan ayında öğün sayısı ve saatlerinde yaşanan değişme de mide sorunlarına yol açıyor. Bu nedenle sahur ve iftarda mideyi yormayan, tok tutan hafif besinler tüketmek, doğru pişirme yöntemlerini kullanmak, yemeği yavaş yemek gerekiyor.



HAYAT KURTARAN YÖNTEMLER



HASTANIN ilk defa midesi ağrıyorsa, haftada 1-2 kez evde 1 bardak suya 1 kaşık karbonat atılıp hazırlanan karşımı içebilir. Bu karışım ağrıyı azaltır.



MİDE asidini baskılayan mide koruyucu ilaçlar ağrısının şiddetini dindirir.



REFLÜ ve mide ağrısından korunmak için asitli içeceklerden uzak durmak gerekir. Çay, kahve, sigara ve alkol kullanımın azaltılmasına ve yemek yedikten sonra hemen yatmamaya dikkat edilmelidir.



KARNI sıkacak kıyafetler giyilmemelidir.