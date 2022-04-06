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    Mide ağrısı sırtımızdan vurur! Doktor kontrolü şart...

    Mide ağrısı, hayatı kabusa çeviriyor! Şikayetler önce göğse sonra da sırta yayılıyor! Uzman isimler uyarıyor: Ağrı, pankreastan olabilir. İhmal etmeyin...

    Mide ağrısı sırtımızdan vurur

    Mide ağrısı, hayatımızın belli dönemlerinde karşımıza çıkabiliyor. Özellikle Ramazan ayında, beslenme düzeninde yaşanan değişiklikler, şikayetleri artırabiliyor. Ancak genellikle ihmal edilen bu ağrının temelinde farklı hastalıklar yatabiliyor. Ağrıya eşlik eden kanama, kilo kaybı sarılık, iştahsızlık veya kansızlık şikayetlerinin olması durumunda, mutlaka bir uzman hekime başvurmak gerekiyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mustafa Kaplan, mide ağrısıyla ilgili önemli bilgiler veriyor.



    UYKUYU BÖLER
    Göğüs ön bölgesinin altında, karnın üst bölgesindeki ağrı çoğu zaman mide ağrısı olarak adlandırılıyor. Ağrı bazen tek noktada başlayarak genellikle sırta, sağa- sola ve bazen göğüs bölgesine yayılabiliyor. Kıvrandırıcı, gece uykudan uyandıran şekilde olabileceği gibi uzun süreli sabit bir ağrı da olabiliyor. Ağrının karakteri, yayılımı, aç veya tokken ortaya çıkması ve eşlik eden durumlara göre kaynağı belirleniyor. Ramazan ayında öğün sayısı ve saatlerinde yaşanan değişme de mide sorunlarına yol açıyor. Bu nedenle sahur ve iftarda mideyi yormayan, tok tutan hafif besinler tüketmek, doğru pişirme yöntemlerini kullanmak, yemeği yavaş yemek gerekiyor.

    HAYAT KURTARAN YÖNTEMLER

    HASTANIN ilk defa midesi ağrıyorsa, haftada 1-2 kez evde 1 bardak suya 1 kaşık karbonat atılıp hazırlanan karşımı içebilir. Bu karışım ağrıyı azaltır.

    MİDE asidini baskılayan mide koruyucu ilaçlar ağrısının şiddetini dindirir.

    REFLÜ ve mide ağrısından korunmak için asitli içeceklerden uzak durmak gerekir. Çay, kahve, sigara ve alkol kullanımın azaltılmasına ve yemek yedikten sonra hemen yatmamaya dikkat edilmelidir.

    KARNI sıkacak kıyafetler giyilmemelidir.



    DİKKAT! İHMAL ETMEZ
    Safra kesesi taşı, pankreas iltihabı, kalp ağrısı, kas ağrısı mide ağrısına sebep olabiliyor. Bu nedenle mutlaka ultrason, endoskopi ve EKG tetkiklerinin yapılması gerekiyor. Ağrı uzun sürüyorsa, hastaneye başvurulması öneriliyor.

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    Haberler Sağlık Mide ağrısı sırtımızdan vurur! Doktor kontrolü şart...
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