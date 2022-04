Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Çarpıntı sorunu

HER YAŞTA OLABİLİR

42 yaşındayım. Bütün eklemlerim ağrıyor. 3 aydır tetkikler yapıldı. Romatizmalı eklem iltihabı olmuşum. Ne yapmalıyım?

Sakin ve sabırlı olmalısın. Bağışıklık sistemi hastalıkları stres-sıkıntı-kaygı- evham ve huzursuzlukla artar. Artritin kelime anlamı, eklem iltihabı demektir. Romatoid artrit, küçük eklemlerin (el eklemleri, el bileği ve ayak eklemleri) öncelikle tutulduğu, kronik seyir gösteren ve tuttuğu eklemde hasara neden olan; birçok organ ve sistemi de tutabilen otoimmün bir iltihabi eklem hastalığıdır. Yaygın bir hastalık olup, her yüz kişiden birinde görülür. Her yaşta gelişebilir, fakat çoğunlukla 40-60 yaşlarında başlar. Kadınlarda erkeklerden 3 kat daha fazladır. En önemli tedavi takiptir. Doktorunu seç. Takibine geç.