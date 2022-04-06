Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Çarpıntı sorunu





DERDİM GÖBEĞİM!

132 kiloyum. Boyum 178 santim. Zayıflamak istiyorum ama hemen de çok kilo vermekten korkuyorum. En fazla ne kadar kilo vereyim?

Eğer kilolu iseniz kilo vermen hayat kaliteni ve hayattan aldığın zevki arttırır. Senin de tedirginliğin haklı ve normal. Hızlı kilo vermenin riskleri şişmanlığın oluşturduğu risklerden daha tehlikelidir. Zayıflama programları kişiye özel olmalıdır. Her birey için verilebilecek maksimum kilo o bireyin fazla kilosuna, hastalıklarına, yaşına ve yaşam şekline göre farklılık gösterir. Haftada yarım en fazla bir kilo ağırlık kaybı hedeflenmesi uygundur. Bunu yaparken yaşam şeklini değiştirmek gerekir. Yoksa verilen kilolar tekrar alınabilir. Amaç hızlı ve çok kilo vermek değil sağlığımızı bozmadan zayıflamaktır.