Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Mide ağrısı olanlar dikkat: Damar tıkanıklığınız olabilir!

    Damar tıkanıklığı, mide ağrısıyla belirti veriyor. Erken dönemde tedbir almak, hayati önem taşıyor. İşte sizler için derlediğimiz 7 Mayıs tarihli sağlık haberleri...

    Mide ağrısı değil damar tıkanıklığı

    Kalp ve damar hastalıkları, genellikle mide ağrısıyla karışıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Davran Çiçek, mide ağrısı şikayetiyle gelen hastalarda damar tıkanıklığının tespit edildiğini belirtiyor.

    REFLÜ OLABİLİR
    "Kalbin altından geçen damarda eğer tıkanıklık olursa bu durumda mide bölgesinde bir ağrı hissedilir. Hastalar bunu sıklıkla reflü ve gastrit gibi mide problemleriyle karıştırabilirler. Bazen hekim arkadaşlarımız da bunu karıştırıp bir süre mide ilaçlarıyla tedavi etmeye çalışabilirler" diyor. Kalp damar tıkanıklığının çok fazla hastalık ya da hastalık belirtileriyle karıştırıldığını ifade eden Çiçek, sözlerine şöyle devam ediyor: Bir Japon özdeyişi, 'Göbek deliğinden çeneye kadar herhangi bir ağrı kalp ağrısı kabul edilmeli' der. Bu nedenle midesinde ağrı, yanma, acıma olanların damar tıkanıklığı açısından teyit edilmesi gerekir.

    DİYABETE KARŞI YÜRÜYÜN
    Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, günümüzün en sık görülen kronik rahatsızlıkları arasında yer alıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, diyabetin aşırı susama, sık idrara çıkma, yorgunluk gibi şikayetlere yol açtığını belirtiyor. "Diyabeti önlemek zor değildir. Bunun için harekete geçilmelidir. Kişiler hayatlarında radikal değişimler yapamıyorsa bile bir-iki kilo vererek, otobüsten iki-üç durak önce inip yürüyerek, şekerli-yağlı yiyecekler yerine yoğurt, meyve ve salata tüketerek bile diyabetle mücadeleye başlayabilir" bilgisini veriyor. 3-4 ayda bir doktor kontrolü yaptırmayı, yılda bir kez de göz ve nöroloji muayenesi olmayı tavsiye ediyor.

        ÇOK FAYDALI YAĞ!
        Doymamış yağlardan zengin zeytinyağı, sağlıklı bir hayatın olmazını oluşturuyor. Faydalı içeriği ile vücudu güçlendiren bu mucizevi yağ, hastalıklara savaş açıyor. Antioksidan etkisiyle bilinen zeytinyağının faydaları şöyle sıralanıyor:
        - Metabolizmayı hızlandırır.
        - Kemik yapısını güçlendirir.
        - Kilo vermeyi kolaylaştırır.
        - Sindirimi destekler.
        - Bağırsakları güçlendirir.
        - Cilt sağlığını korur ve cilde güzellik verir.
        - Kalp ve damar sağlığını korur.
        - Kolesterolü düşürür.
        - Safra taşlarının oluşumunu engeller.
        - Kanser riskini azaltır.
        - Meme kanserini önler.



        AKLIMI SEVEYIM!
        Alzheimer, günümüzde hızla yayılıyor. Yaşın ilerlemesiyle görülen bu hastalığın henüz kesin bir tedavisi bulunmuyor. Stres, hava kirliliği, çevresel faktörler ve yanlış beslenme alışkanlıkları genç yaşlarda unutkanlığa neden oluyor. Bu hastalıktan korunmanın ve beyni güçlü tutmanın yolu ise doğru beslenmekten geçiyor. D ve B12 vitamini beyin hücrelerini besliyor ve unutkanlığa engel oluyor. Bunların yanı sıra unutkanlığa iyi gelen besinler şöyle sıralanıyor: Fındık, ceviz, yaban mersini ve bitter çikolata, domates, ıspanak, tarçın, nar...



        ANNE SÜTÜ ENFEKSİYONDAN KORUR
        Anne sütü, mucizeler yaratıyor. Hem bebeğin hem de annenin sağlığını koruyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şule Sayıner Şimşek, bebeklik döneminde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlıklı, büyüme ve gelişme için esas olduğunu belirtiyor. Anne sütünün enfeksiyon riskini azalttığını söylüyor. Bebeklere ilk altı ay tek başına anne sütü verilmesini, altı ay sonrasında ise ek gıdaya başlanmasını tavsiye ediyor. "İlk 24 saatte 8-12 kez emzirmenin teknik açıdan doğru bir şekilde sağlanması gerekir. Tıbbi bir gereklilik yoksa su, şekerli su, mama gibi takviyelerin verilmemelidir. Anneye D vitamini kullanması, doğru beslenmesi ve yeterli sıvı tüketmesi konusunda da öneriler verilmelidir" diyor.


            KEMİKLER İÇİN PIRASA
            İçerdiği K vitamini ile kemikleri güçlendiren pırasa, kalp sağlığını korur. Solunum yolu hastalıklarını önler. Lifli içeriği ile bağırsakları çalıştırır. Kolesterolü dengeler.

            KARALAHANA UNUTTURMAZ
            Vitamin deposu karalahana, bağışıklığı destekler. Metabolizmayı hızlandırır. Ülseri iyileştirir. Alzheimer'a yakalanma riskini azaltır.

            SEDEFİN ÇARESİ BADEM
            Kanserden koruyan badem, cinsel gücü artırır. Öksürüğü iyileştirir. Kan şekerini dengeler. Kemikleri besler. Sedef hastalığını iyileştiren badem, kansızlığı engeller.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Abidik gubidiklerle başbakan olmak istemiyorum
            Haberler Sağlık Mide ağrısı olanlar dikkat: Damar tıkanıklığınız olabilir!
                loading
                SON DAKİKA