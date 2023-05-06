Mide ağrısı olanlar dikkat: Damar tıkanıklığınız olabilir!

Kalp ve damar hastalıkları, genellikle mide ağrısıyla karışıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Davran Çiçek, mide ağrısı şikayetiyle gelen hastalarda damar tıkanıklığının tespit edildiğini belirtiyor.
REFLÜ OLABİLİR
"Kalbin altından geçen damarda eğer tıkanıklık olursa bu durumda mide bölgesinde bir ağrı hissedilir. Hastalar bunu sıklıkla reflü ve gastrit gibi mide problemleriyle karıştırabilirler. Bazen hekim arkadaşlarımız da bunu karıştırıp bir süre mide ilaçlarıyla tedavi etmeye çalışabilirler" diyor. Kalp damar tıkanıklığının çok fazla hastalık ya da hastalık belirtileriyle karıştırıldığını ifade eden Çiçek, sözlerine şöyle devam ediyor: Bir Japon özdeyişi, 'Göbek deliğinden çeneye kadar herhangi bir ağrı kalp ağrısı kabul edilmeli' der. Bu nedenle midesinde ağrı, yanma, acıma olanların damar tıkanıklığı açısından teyit edilmesi gerekir.
DİYABETE KARŞI YÜRÜYÜN
Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, günümüzün en sık görülen kronik rahatsızlıkları arasında yer alıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, diyabetin aşırı susama, sık idrara çıkma, yorgunluk gibi şikayetlere yol açtığını belirtiyor. "Diyabeti önlemek zor değildir. Bunun için harekete geçilmelidir. Kişiler hayatlarında radikal değişimler yapamıyorsa bile bir-iki kilo vererek, otobüsten iki-üç durak önce inip yürüyerek, şekerli-yağlı yiyecekler yerine yoğurt, meyve ve salata tüketerek bile diyabetle mücadeleye başlayabilir" bilgisini veriyor. 3-4 ayda bir doktor kontrolü yaptırmayı, yılda bir kez de göz ve nöroloji muayenesi olmayı tavsiye ediyor.