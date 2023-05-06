Mide ağrısı olanlar dikkat: Damar tıkanıklığınız olabilir!

REFLÜ OLABİLİR

"Kalbin altından geçen damarda eğer tıkanıklık olursa bu durumda mide bölgesinde bir ağrı hissedilir. Hastalar bunu sıklıkla reflü ve gastrit gibi mide problemleriyle karıştırabilirler. Bazen hekim arkadaşlarımız da bunu karıştırıp bir süre mide ilaçlarıyla tedavi etmeye çalışabilirler" diyor. Kalp damar tıkanıklığının çok fazla hastalık ya da hastalık belirtileriyle karıştırıldığını ifade eden Çiçek, sözlerine şöyle devam ediyor: Bir Japon özdeyişi, 'Göbek deliğinden çeneye kadar herhangi bir ağrı kalp ağrısı kabul edilmeli' der. Bu nedenle midesinde ağrı, yanma, acıma olanların damar tıkanıklığı açısından teyit edilmesi gerekir.