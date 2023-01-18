Mide ağrısı, kusma, ishal ve yüksek ateş belirtileri olanlar dikkat! Mide gribine yakalanmış olabilirsiniz

Mide ağrısı, kusma, ishal ve yüksek ateş belirtileri gösteriyorsanız, siz de mide gribine yakalanmış olabilirsiniz. Sindirim sistemini ele geçiren mide gribi, her yaşta görülebildiği ve çok bulaşıcı bir özelliğe sahip olduğu için dikkat edilmesi gereken hastalıklar arasındadır. İşte uzmanlardan mide gribine iyi gelecek besinler:

PATATES: Sindirimi kolay ve potasyumla dolu olduğu için mide gribi için iyi bir seçenektir.

ZENCEFİL: Kökünün antiemetik özelliklere sahip olduğu bilinmektedir, bu da mide bulantısı ve kusmayı hafifletmeye yardımcı olur.

KRAKER VEYA SİMİT: Pirinç ve tostun mide gribi hastaları için yaygın olarak önerilmesine benzer şekilde, kraker ve simitler de iyi bir seçimdir.

YUMURTA: Mide gribi durumunda yenmesi gereken en güvenli yüksek proteinli gıdalardan biri yumurtadır.

MEYVE: İshali kötüleştirmekten kaçınmak için şekeri düşük meyveleri tercih etmek en iyisidir. Düşük şekerli meyvelere örnek olarak greyfurt, böğürtlen ve elma sayılabilir.



BÖBREKLERE ANTEP FISTIĞI

Antep fıstığı, kolesterolü düşürür. Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Kalbi güçlendirir. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırır. Cildi besler.



YARALARA KEKİK ŞİFASI

Kekik, ağız içerisinde çıkan ve aft olarak adlandırılan yaraları tedavi eder. Kekik, susam yağı ve sirke ile yapılan gargara, aftların iyileşmesini hızlandırır.



TANSİYONA REZENE

Rezene, solunum yolu hastalıklarından korur. Vücuda kuvvet verir. Kanserle mücadele eder. Tansiyonu dengeler. Vücuttaki gazı giderir. Toksinleri atar. Cildi gençleştirir.



İKİ GÖZÜM HAVUÇ

Salataları süsleyen havuç, kanı temizler. Diş ve diş etlerini güçlendirir. Anne sütünü artırır. Hafızayı korur. Gözlerdeki katarakt oluşumunu engeller.

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