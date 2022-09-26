Mevsimlerden depresyon! Uzman psikologdan mevsimsel duygu durum bozukluklarına karşı öneriler l Sağlık haberleri





BEYNE KEREVİZ

Lifli içeriği sayesinde kereviz, kolesterolü düşürür. Kan basınını dengeler. Bu sayede beyni korur. Pankreas kanserinin ilacıdır. Karaciğeri de güçlendirir.



HOPLA ZIPLA kemikleri kırma

Osteoporoz yani kemik erimesi, kadınları tehdit ediyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fatma Ballı Uz, bu hastalığın kemik miktarının azalması ve kalitesinin bozulması sonucu ortaya çıktığını söylüyor. Daha çok boyda kısalma ve sırtta kamburluk gibi şikâyetlere neden oluyor. Dr. Uz, kemikleri korumak için sigara, alkol ve aşırı kafein tüketiminden uzak durulmasını öneriyor. "En iyi osteoporoz tedavisi risklere karşı korunmaktır. Bu nedenle riski arttıran sigara, alkol ve aşırı kafein tüketiminden uzak durulmalı; D vitamini oluşumu için bolca güneş ışığından faydalanılmalıdır. Tempolu yürüyüş, merdiven inip çıkma, ip atlama ve kas iskelet sistemini güçlendiren egzersizler yapmak gerekir" diyor.



TİROİDİN DOĞAL REÇETESİ

Tiroit vücudun bilgisayarı olarak çalışıyor. Bu hormonun yetersiz salınımı, çeşitli nedenlerden dolayı fonksiyon görmemesi ise tüm vücudu olumsuz etkiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fevzi Özgönül, tiroit hastalarına şu önerilerde bulunuyor:

Unlu ve şekerli gıdalardan uzak durun.

Asitli ve hazır meyve sularından, meyveli sodalardan uzak durun.

Sindirim için süt, ayran, yoğurt tüketin.

B12 vitamininizi takip edin eksik görülürse mutlaka takviye alın.

Bitkisel beslenin.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN