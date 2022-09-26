Mevsimlerden depresyon! Uzman psikologdan mevsimsel duygu durum bozukluklarına karşı öneriler l Sağlık haberleri

Sonbahara giriş yaptığımız şu günlerde, mevsimsel duygu durum bozuklukları da atakta bekliyor! Hemen herkes, yorgunluktan ve isteksizlikten yakınıyor. Uzman Klinik Psikolog Dilge Bilmem, bu durumun kadınlarda daha sık görüldüğünü belirtiyor. "Sonbahar-kış aylarında vücuda güneş ışınlarının alınmasının azalması sonucu beynin bazı bölgeleri uyarılmadığında serotonin hormonunda azalma görülür. Bu hormonların dengesizliği depresyonu tetikler" diyor. Önerilerini ise şöyle sıralıyor: Beyninize daha az oksijen alınmasını sağlayan yağlı ve karbonhidrat bakımından zengin yiyeceklerden uzak durun. Protein, mineral ve vitamin içeren yiyecekler tüketin. Profesyonel yardım alın.
KARDİYOLOG SOĞAN!
Kalp hastalıkları, dünyada en fazla ölüme sebep olan rahatsızlıklar arasında ilk sırada yer aldı. Vücudun yedi gün 24 saat hiç dinlenmeden çalışan bu organını korumak için pek çok araştırma yapıldı. Araştırmaların ortak sonucu sağlıklı beslenmek çıktı. Oxford Üniversitesi'nin akademik dergisi Nutrition Review'de yayınlanan araştırmaya göre soğan, elma, domates gibi bitkilerde bulunan 'Kuersetin' adlı kimyasal bileşenin tansiyonu düşürdüğü saptandı. Bu besinlerin kalp hastalıklarından koruduğu vurgulandı.
KUŞBURNUYLA GÜÇLENİN
Sonbahar yorgunlukla geliyor. Diyetisyen Tuğba Yaprak, vücuda güç veren besinleri sıralıyor:
KUŞBURNU: Kanı temizler. Dinçlik verir. SU: İçerdiği vitamin ve minerallerle vücuda dinçlik verir. Günde 2.5-3 litre içmek gerekir.
ANANAS: Ödem atıcı etkisi vardır. Bol liflidir. Bu sayede bağırsakları korur.
CEVİZ, FINDIK, BADEM: E vitamini deposudur. Yorgunluğa iyi gelir. Enerji verir.
ENGİNAR: Toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Karaciğer dostudur. Yorgunluğu alır.