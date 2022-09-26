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    Mevsimlerden depresyon! Uzman psikologdan mevsimsel duygu durum bozukluklarına karşı öneriler l Sağlık haberleri

    Kış aylarında vücuda güneş ışınlarının alınmasının azalmasıyla serotonin hormununda azalma görülüyor. Bu da duygu durum bozukluklarına sebep olabiliyor. Uzman psikolog bu duruma karşı önelerini sıraladı. İşte Sizler için derlediğimiz 26 Eylül TAKVİM Gazetesi Sağlık tavsiyeleri...

    Mevsimlerden depresyon

    Sonbahara giriş yaptığımız şu günlerde, mevsimsel duygu durum bozuklukları da atakta bekliyor! Hemen herkes, yorgunluktan ve isteksizlikten yakınıyor. Uzman Klinik Psikolog Dilge Bilmem, bu durumun kadınlarda daha sık görüldüğünü belirtiyor. "Sonbahar-kış aylarında vücuda güneş ışınlarının alınmasının azalması sonucu beynin bazı bölgeleri uyarılmadığında serotonin hormonunda azalma görülür. Bu hormonların dengesizliği depresyonu tetikler" diyor. Önerilerini ise şöyle sıralıyor: Beyninize daha az oksijen alınmasını sağlayan yağlı ve karbonhidrat bakımından zengin yiyeceklerden uzak durun. Protein, mineral ve vitamin içeren yiyecekler tüketin. Profesyonel yardım alın.



    KARDİYOLOG SOĞAN!
    Kalp hastalıkları, dünyada en fazla ölüme sebep olan rahatsızlıklar arasında ilk sırada yer aldı. Vücudun yedi gün 24 saat hiç dinlenmeden çalışan bu organını korumak için pek çok araştırma yapıldı. Araştırmaların ortak sonucu sağlıklı beslenmek çıktı. Oxford Üniversitesi'nin akademik dergisi Nutrition Review'de yayınlanan araştırmaya göre soğan, elma, domates gibi bitkilerde bulunan 'Kuersetin' adlı kimyasal bileşenin tansiyonu düşürdüğü saptandı. Bu besinlerin kalp hastalıklarından koruduğu vurgulandı.



    KUŞBURNUYLA GÜÇLENİN
    Sonbahar yorgunlukla geliyor. Diyetisyen Tuğba Yaprak, vücuda güç veren besinleri sıralıyor:
    KUŞBURNU: Kanı temizler. Dinçlik verir. SU: İçerdiği vitamin ve minerallerle vücuda dinçlik verir. Günde 2.5-3 litre içmek gerekir.
    ANANAS: Ödem atıcı etkisi vardır. Bol liflidir. Bu sayede bağırsakları korur.
    CEVİZ, FINDIK, BADEM: E vitamini deposudur. Yorgunluğa iyi gelir. Enerji verir.
    ENGİNAR: Toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Karaciğer dostudur. Yorgunluğu alır.



        BALLA İYİ UYKULAR
        Vitamin ve mineral kaynağı bal, cildi yeniler. Damaları temizler. Saç dökülmesini önleyen bal, hafızayı güçlendirir. Gözleri besleyen bal, uykusuzluğa iyi gelir.



        DOKTOR ÇÖREK OTU
        Hamur işlerini lezzetlendiren çörek otu, kolon, prostat ve akciğer kanserine karşı koruma sağlar. Kolesterolü düşürür. Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.



        BEYNE KEREVİZ
        Lifli içeriği sayesinde kereviz, kolesterolü düşürür. Kan basınını dengeler. Bu sayede beyni korur. Pankreas kanserinin ilacıdır. Karaciğeri de güçlendirir.

        HOPLA ZIPLA kemikleri kırma
        Osteoporoz yani kemik erimesi, kadınları tehdit ediyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fatma Ballı Uz, bu hastalığın kemik miktarının azalması ve kalitesinin bozulması sonucu ortaya çıktığını söylüyor. Daha çok boyda kısalma ve sırtta kamburluk gibi şikâyetlere neden oluyor. Dr. Uz, kemikleri korumak için sigara, alkol ve aşırı kafein tüketiminden uzak durulmasını öneriyor. "En iyi osteoporoz tedavisi risklere karşı korunmaktır. Bu nedenle riski arttıran sigara, alkol ve aşırı kafein tüketiminden uzak durulmalı; D vitamini oluşumu için bolca güneş ışığından faydalanılmalıdır. Tempolu yürüyüş, merdiven inip çıkma, ip atlama ve kas iskelet sistemini güçlendiren egzersizler yapmak gerekir" diyor.

        TİROİDİN DOĞAL REÇETESİ
        Tiroit vücudun bilgisayarı olarak çalışıyor. Bu hormonun yetersiz salınımı, çeşitli nedenlerden dolayı fonksiyon görmemesi ise tüm vücudu olumsuz etkiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fevzi Özgönül, tiroit hastalarına şu önerilerde bulunuyor:
        Unlu ve şekerli gıdalardan uzak durun.
        Asitli ve hazır meyve sularından, meyveli sodalardan uzak durun.
        Sindirim için süt, ayran, yoğurt tüketin.
        B12 vitamininizi takip edin eksik görülürse mutlaka takviye alın.
        Bitkisel beslenin.

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        Haberler Sağlık Mevsimlerden depresyon! Uzman psikologdan mevsimsel duygu durum bozukluklarına karşı öneriler l Sağlık haberleri
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