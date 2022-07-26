Menopozun davetsiz misafiri enfeksiyon! İdrar yolu enfeksiyonu kadınlarda 8 kat fazla görünüyor

Kimi hastalıklar kadınları tehdit ediyor. Bunların başında, idrar yolu enfeksiyonu geliyor! Bu hastalık, kadınlarda erkeklere oranla 8 kat daha fazla görülüyor. Kadınların yüzde 50'si, yaşamlarında en az bir kez enfeksiyona yakalanıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Egemen İşgören, çoğunlukla ihmal edilen ancak ilerleyen süreçte böbrek sağlığını bozan bu hastalıkla ilgili uyarılarda bulunuyor... İdrar yolu enfeksiyonunun yüzde 90'ına "E. coli" adı verilen ve genellikle dışkıdan idrar yoluna giren bir bakteri neden oluyor. Alt idrar yolunu etkilediğinde 'sistit' adı verilen mesane enfeksiyonu ve üst idrar yolunu etkilediğinde 'piyelonefrit' adı verilen böbrek enfeksiyonu ortaya çıkıyor. Kadınların anatomik olarak idrar kanalı kısa ve vajinal ve anal bölgeye yakın yerde bulunuyor. Bu nedenle mikroorganizmalar idrar yollarına kolaylıkla ulaşıp enfeksiyona neden olabiliyor.