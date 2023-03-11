Menopozda kivi tüketin

yumurtlama ve doğurganlık döneminin sona ermesi olarak bilinen menopozda doğru beslenme önem taşıyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, Akdeniz tarzı beslenmenin bu dönemde görülen şikayetleri azalttığını söylüyor. Menopozda tüketilen muz, kayısı, avokado, kivi, nar ve elma gibi meyvelerin tok tutarak kilo alımını engellediğini belirtiyor.bileğinin sık kullanılması, sinir sıkışmasının en sık görülen nedenleri arasında yer alıyor. Hastalar genellikle sabah uyandığında ellerinde uyuşma olduğunu söylüyor. Ellerinde şişlik olduğunu hisseder ve hareketlerinin kısıtlandığını belirtiyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol, tedavi yöntemleriyle ilgili şu bilgileri veriyor: Bölgedeki sinirin sıkışmasına bağlı gelişen ödemi çözmek gerekir. Bazı ilaçlardan yararlanılır. Eğer hastalık cerrahi gerektirecek boyutlarda değilse fizik tedaviden iyi sonuçlar alınır. Ayrıca ateller kullanılır.besin değeri ile sağlığı koruyan semizotu, kalbi güçlendirir. Kan damarlarını temizler. Kolesterolü düşürür. Kan basıncının yükselmesini engeller. Kanserle savaşan, böbreklerde kum ve taş oluşumunu engelleyen semizotu, kabızlığı bitirir. Yorgunluğa iyi gelir.deposu domates, kan yapar. Kansızlıkla savaşır. Cilt sağlığını korur. Böbrek üstü bezlerinin çalışmasını destekler. Yaşlanmayı geciktirir. Kas ve kemik sağlığını destekler. Kötü kolesterolü düşürür. Yüksel tansiyonu dengeler. Akciğer ve karaciğer kanserinden korur.Üniversitesi'nden bilim insanları, kanseri bitirmek için laboratuvara girdi! Yaptıkları araştırma, tüm dünyanın ilgisini çekti. Öyle ki ileri genetik mühendisliği ile tümörleri hedef alan ve bağışıklık hücrelerini kanseri yok etmek üzere kansere çeken bir tür '' geliştirildi. Columbia Üniversitesi Vagelos Doktorlar ve Cerrahlar Koleji Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Nicholas Arabia, bu yöntemi iyileştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Yöntemin klinik deneylere girmesi için de patent başvurusunda bulunduklarını dile getirdi.