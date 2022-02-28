İlerleyen yaş, insan vücudunda pek çok değişime yol açıyor. Bunların başında, belki de kadınları en çok tedirgin eden menopoz geliyor. Bir sağlık sorunu olmayan menopoz, kadınlarda adet döngüsünün bitimi olarak tanımlanıyor. Vücutta pek çok hormonal değişime neden olan menopoz, genellikle 47'li yaşlarda ortaya çıkıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, bu dönemle ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor...