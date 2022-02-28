İlerleyen yaş, insan vücudunda pek çok değişime yol açıyor. Bunların başında, belki de kadınları en çok tedirgin eden menopoz geliyor. Bir sağlık sorunu olmayan menopoz, kadınlarda adet döngüsünün bitimi olarak tanımlanıyor. Vücutta pek çok hormonal değişime neden olan menopoz, genellikle 47'li yaşlarda ortaya çıkıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, bu dönemle ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor...
HORMON TEDAVİSİ UYGULANIR
Pek çok kadın, menopoz döneminde sıcak basması, gece terlemesi, vajinal kuruluk ve cinsel istek azalması gibi şikayetlerden yakınıyor. Şikayetleri azaltmada bazı tedaviler uygulanıyor. İlk sırayı hormon tedavisi alıyor. Hastalara ek östrojen ve hormon progesteronun sentetik bir versiyonunu sağlayarak vücudun hormon seviyeleri düzenleniyor. Bu sayede sıcak basması şikayetleri azalıyor. Vajinal kuruluk için reçetesiz satılan jeller ve diğer ürünler, vajinal kuruluk için reçeteli haplar, kremler ve halkalar, tercih edilebiliyor.
KEMİKLERİ VURUR
Menopoz, bazı sağlık sorularının riskini de artırıyor:
OSTEOPOROZ: Kemik yoğunluğu ve gücü azalır. D vitamini takviyesi alınmalıdır.
KARDİYOVASKÜLER HASTALIK: Östrojendeki düşüş, kalp hastalıkları riskini artırır.
MEME KANSERI: Bu hastalığın riski, azalan östrojene bağlı olarak artar.