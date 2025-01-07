Menopoz döneminde yaşam kalitesini artırmanın 10 etkili yolu

Kadınların hayatında önemli dönemeçlerden biri olan menopoz, bir hastalık değil doğal bir süreç olmasına rağmen buruk bir şekilde karşılanabiliyor. Bu dönemde sıcak basmalarından anksiyeteye, kas ve eklem ağrılarından sinirliliğe ve kemik yoğunluğunda azalmaya dek psikolojik ve fiziksel bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Süheyla Ayşe Mutlu, etkili 10 önlemi anlatıyor:

Doğal bir süreç olduğunu kabullenin: Bu doğal sürecin avantajlarını göz ardı etmeyin: Bir doğum kontrolü yöntemine gereksinim duymayacaksınız, tatil dönemlerini adet kanamalarına göre ayarlamak zorunda kalmayacaksınız, yanınızda pet, tampon taşımayacaksınız.

Sağlık kontrollerinizi aksatmayın: "Zaten menopoza girdim, adet de görmüyorum, muayeneye gerek yok" gibi yanlış bir düşünceye kapılarak, jinekolojik muayenelerinizi aksatmayın. 65 yaşına dek smear kontrolleriniz yapılacak, meme muayeneleriniz devam edecek.

Sağlıklı ve dengeli beslenmeye çalışın: Yağlı balık, kuru bakliyat, kırmızı/beyaz et, süt ve süt ürünleri, sebze ve meyve, ceviz, badem, kuru incir, yeşil sebzeler ve tam tahıllı ürünler tüketmeniz son derece yararlı olur.

Aşırı kafeinden kaçının: Menopozda sıcak basmasını azaltabilmek için kafein, alkol ve baharatlı yiyecek tüketimini sınırlayabilirsiniz. Kafein tüketimini azaltmak aynı zamanda uykusuzluk gibi sorunların da önüne geçebilir.

Östrojenden zengin besinler tüketin: Menopozda, östrojen içerikleri zengin olan nohut, mercimek, soya fasulyesi, keten tohumu, susam gibi bakliyat ve tohumlar diyetinizde yer almalıdır.

Düzenli egzersiz yapın: Örneğin; hafif tempolu yürüyüşler, yoga, pilates gibi egzersizler hem kilo alımının hem de ani duygu değişikliklerinin önüne geçebilir. Haftada üç gün günde 30 dk, 1-2 kg ağırlığında bir çanta vb taşıyarak yürümek yararlı bir egzersizdir.

Sigara ve alkolden uzak durun: Sigara ve alkol, menopozda sıcak basması gibi semptomları artırabiliyor. Bu yüzden tüketiyorsanız menopozla birlikte bu alışkanlıklardan uzaklaşmaya çalışın.

Uyku düzeninize dikkat edin: Menopozun tetikleyebileceği uykusuzluk sorununa karşı her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmaya ve uyku kalitenizi düşürecek etkenlerden uzak durmaya gayret edin.

CİNSEL YAŞAMINIZA DEVAM EDİN

Yaşanılan hormonal değişiklikler bazı cinsel problemlere yol açabiliyor. Vajinal kuruluk cinsel ilişkinin ağrılı olmasına neden olabilirken, düşük hormon seviyeleri cinsel organlardaki hassasiyeti ve kan akımını azaltabiliyor

HEKİMİNİZLE SORUNLARINIZI PAYLAŞMAKTAN ÇEKİNMEYİN

Sağlıkla ilgili olsa da bazı konuları hekimlerle bile paylaşmaktan, bilgi vermekten kaçınabiliyoruz. Oysa menopozda ihtiyacınız olduğu zaman kullanabileceğiniz tedaviler hakkında bilgi almanız önemlidir.