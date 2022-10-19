Menopoz dişlerin de düşmanı! Özellikle 50 yaş sonrası dikkat edilmesi gerekiyor | Sağlık tavsiyeleri

GRİBİN İLACI TURŞU

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlar artış gösteriyor. Yataklara düşürüyor. Mikrop kırıcı özelliği bulunan turşuya ilgi çoğalıyor. En güçlü probiyotiklerden biri olan turşu suyu, virüslerin baş düşmanı olarak biliniyor. Uzmanlar, "Turşunun faydaları saymakla bitmiyor. Bağırsak florasını düzenliyor, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Soğuk hava ve gribal enfeksiyonların artması ile birlikte vatandaşlar ilgi gösteriyor'' diyor.







KANSER AVCISI PROPOLiS

Kadınlarda en çok görülen kanser türlerinden olan meme kanseri, tedavi edilmediği takdirde ölüme götürüyor. Erken müdahale kadar beslenmeyle de yakından ilişkisi bulunuyor. Dr. Ender Saraç, propolisin meme kanseriyle savaştığını söylüyor. Saraç, "Anadolu propolisinin içeriğinde 15 farklı fenolik ve flavonoid bulunmaktadır, bu değerli bileşenler sayesinde, propolis kanser hücrelerinin sayısını azaltıcı yönde etki gösterirken, sağlıklı dokuya hiçbir şekilde zarar vermez" diye konuşuyor.



MİGRENE ÜZÜM

Üzüm, migrene iyi gelir. Hazımsızlığı giderir. Kolon ve meme kanserine karşı koruyucudur. Göz sağlığını ve görme yeteneğini korumaya yardımcıdır. Kolesterolü dengeler. Böbrek bozukluklarını onarır.



KEREVİZİ SEVERİZ

Kereviz, kötü ve yüksek kolesterolü önler. İltihaplanmaya karşı vücudu korur. Sindirim sistemine iyi gelir. Kalp damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Kanserden korunmaya yardımcı olur. Mideyi ve karaciğer sağlığını iyileştirir. Gut ve osteoartrit ağrılarını azaltır.



MİDE İÇİN ADA ÇAYI İÇİN

Şifa saçan ada çayı, depresyonu ve stresi azaltır. Zararı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Beyin fonksiyonlarını geliştirir. Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir. Mide ve kolesterol hastaları için rahatlatıcı etkisi vardır. Menopoz sonrası belirtileri hafifletir.

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