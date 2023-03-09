Meme kanserini erken yakalayın! Ülkemizde dikkat çeken değişiklik

Dünyada her 8 kadından biri, meme kanseriyle mücadele ediyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, ülkemizde erkeklerde sıklıkla görülen akciğer ve prostat kanserinin, kadınlarda meme kanseri olarak değiştiğine dikkat çekiyor. Erken teşhis sayesinde meme kanserinde ölüm riskinin oldukça düşük olduğunu belirtiyor. "Erken tanı için 2 yılda bir mamografi, 40 yaşından itibaren 70-75 yaşına kadar önerilmektedir" bilgisini veriyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: Dünyada meme kanserine yakalanma oranı 8 kadından birdir. Ülkemizin verileri de bu sıklıkla uyumludur. Ama Türkiye'nin Avrupa verilerine göre kanser teşhisi yaş olarak daha erken konuluyor. Avrupa'da 50 yaşında olan tarama programları bizde 40 yaşından itibaren başlamaktadır.



AKLIN YOLU AKDENİZ DİYETİ

Chicago'daki Rush Üniversitesi'nden bilim insanları araştırdı. Hafızayı güçlendirmenin sırrını paylaştı. Buna göre haftada en fazla yeşil yapraklı sebzeleri veya haftada yedi veya daha fazla porsiyon yiyenlerin beyninin daha geç yaşlandığı ortaya çıktı. Araştırmayı gerçekleştiren Puja Agarwal, ıspanak, lahana ve diğer sebzeler gibi yapraklı yeşilliklere öncelik veren bir Akdeniz diyetinin beyin hücrelerini güçlendirdiğini açıkladı: Beslenmenin Alzheimer hastalığının göstergesi olarak da bilinen amiloid plaklarıyla bir ilişki olduğunu tespit ettik.



YAĞLARA ACIMAYIN

Yemeklere lezzet katan kırmızı acı biber, bağışıklığı destekliyor. İçerdiği capsaicin maddesi sayesinde beyin hücrelerini besliyor. Mutluluk hormonlarını harekete geçiriyor. C vitamini deposu kırmızı biber, kış aylarında bağışıklık sistemini de destekliyor. Sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor:

Kan dolaşımını hızlandırır. Damar tıkanıklığını engeller. Kalp krizini önler.

Sinüsleri açar. Kulak burun boğaz sağlığını korur.

Sindirimi hızlandırır. Kabızlığı engeller.

Antioksdan etkisi sayesinde vücudu toksinlerden temizler.

Metabolizmayı hızlandırır. Zayıflamaya yardımcı olur.



KAHVE ÇOK FAYDALI

Kokusuyla bile enerji veren kahve, sağlığı da koruyor. Uzm. Diyetisyen Veysel Cigerli, günde 3 bardak kahve tüketmenin karaciğer ve kalp hastalıklarını önlediğini belirtiyor. Kahvenin faydalarını sıralıyor: t Diş çürümesini önler. t Zinde ve küçük kırışıkları azaltan bir cilt elde edilmesine yardımcı olur. t TİP-2 diyabet riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. t Kalp sağlığına iyi gelir. İnme gelişmesini engeller.



KANSIZLIĞA FISTIKLI ÇÖZÜM

Enfeksiyonu temizleyen antep fıstığı, öksürüğü hafifletir. Kolesterolü düşürür ve kalbi güçlendirir. Kanserle savaşır. Mesane sağlığına iyi gelir. Kansızlığı da bitirir.



MENOPOZA KURU KAYISI

Kadınların doğurganlıklarının sona erdiği menopoz döneminde doğru beslenme büyük önem taşır. Kuru kayısı, içerdiği antioksidan ile vücuda güç verir.



OMEGA-3 ÖMÜR UZATIR

Kalp hastalıklarını önleyen ceviz, kolon kanserine yakalanma riskini azaltır. Omega 3 deposu balık, brokoli, ıspanak gibi besinler de ömrü uzatır.

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