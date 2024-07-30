B1, B2, B6, B12 ve C vitamini + %100 DOLU demir deposu için bunu tüketin! Kansızlığı, güçsüzlüğü, halsizliği yok ediyor

🌰 Siyah Susam Tohumları Siyah susam tohumları, anemiyle boğuşan kişiler için güçlü bir çaredir. Kalsiyum, magnezyum ve demirle dolu olan bu minik tohumlar, vücuttaki demir seviyelerinin artırılmasında çok önemli bir rol oynar. Faydalarından yararlanmak için tohumları bir gece boyunca yarım bardak suya batırın ve ertesi sabah tüketin.

🪔 Bakır Kaplarda Su Saklayın Suyu bakır kaplarda depolamak, demir seviyelerinin yükseltilmesi ve vücuttaki temel minerallerin yenilenmesi dahil olmak üzere çok sayıda sağlık faydası sunar. Bakır kaplarda depolanan su, bakır iyonlarının suya sızarak yararlı özellikler kazandırdığı, oligodinamik etki adı verilen doğal bir süreçten geçer. Ayrıca, bakır kaplardan içme suyunun saç sağlığını iyileştirdiği ve saç dökülmesiyle mücadele ettiği bilinmektedir. Suyunuzu bakır kaplarda saklayarak bu geleneksel ilacın canlandırıcı etkilerinin tadını çıkarın.

🌿 Moringa Yaprakları Dr. Babina NM, 2023 yılında yayınlanan bir makalesinde, kansızlığı önleyen en iyi bitki olarak moringa yapraklarını öne çıkardı. Moringa yaprakları, demir, magnezyum ve A ve C vitaminleri açısından zengin bir besin deposudur. Şaşırtıcı bir şekilde, tek bir moringa yaprağı porsiyonu 28 mg'dan fazla demir sağlar, bu da hemoglobin düzeylerini yükseltmek ve kırmızı kan hücresi sayısını artırmak için mükemmel bir seçimdir. Moringa yapraklarını diyetinize dahil etmek için 20-25 yaprağı ince bir şekilde ezin ve bir çay kaşığı jaggery tozuyla karıştırın. Kahvaltıyla birlikte tüketerek demir seviyenizi etkili bir şekilde artırabilir ve genel sağlığı destekleyebilirsiniz.

MORİNGA YAPRAKLARI NASIL KULLANILIR? 🌿 Moringa yaprakları, besleyici değerleri ve sağlık faydaları nedeniyle çeşitli şekillerde kullanılabilir. İşte moringa yapraklarını diyetinize dahil etmenin bazı yolları: Taze Moringa Yaprakları 🥗: Taze moringa yapraklarını salatalarınıza ekleyebilirsiniz.

Yaprakları çorba, güveç veya sulu yemeklere ilave edebilirsiniz.

Taze yaprakları doğrudan tüketmek istemiyorsanız, onları ince bir şekilde doğrayarak sandviçlerinize veya wrap'lerinize ekleyebilirsiniz.