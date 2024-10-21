Meme kanseri kadın-erkek ayırmıyor

Kadınlarda en sık görülen meme kanseri, erkeklerde de ortaya çıkabiliyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Nail Özhan, erken teşhisin tedavi sürecinin başarısını artırdığını ve yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirdiğini söylüyor. Özhan, "Düzenli olarak meme muayenesi yapmak, anormal değişiklikleri fark etmeye yardımcı olur. Ayrıca, 40 yaşından itibaren yıllık mamografi taramaları önerilmektedir. Aile öyküsü, yaş ve genetik faktörler, bireylerin kendi sağlık durumlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir" diyor.

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