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Meme kanseri, her 8 kadından birisinde görülüyor

Dünyada her yıl 2 milyon kadın, ülkemizde ise 20 bin kadın meme kanserinden etkileniyor. Prof. Dr. Banu Atalar, meme kanserinde yaş ortalamasının oldukça düştüğünü belirtiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ekim 2024
Meme kanseri, her 8 kadından birisinde görülüyor

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Dünyada her yıl 2 milyon kadın, ülkemizde ise 20 bin kadın meme kanserinden etkileniyor. Prof. Dr. Banu Atalar, kanserde yaş ortalamasının oldukça düştüğünü belirtiyor. Atalar, "Eskiden daha ileri yaşlarda karşılaşıyorduk. Ülkemizde de genç meme kanserleri sayısı gittikçe artıyor. Bugün her 8 kadından birisinde görülüyor. Bugün bütün kadınlar ne zaman meme kontrolüne gitmeleri gerektiğini biliyorlar. Devletin sağlık tarama politikaları da buna yardımcı oluyor. Meme kanserine erken tanı koyabiliyoruz. Erken tanı tedavi de kolay oluyor. Meme kanserinde de tedavi anlamında ilerlemeler çok fazla. Ailesinde meme kanseri olanların tarama testlerine daha önce başlamaları gerekiyor" diyor.

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