PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Meme kanseri 45 yaşında! Yılda bir kez mamografi çektirin

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Genel Cerrahi Uzm. Prof. Dr. Necati Özen, ülkemizde her 4 kadından birinde meme kanserinin görüldüğünü söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Meme kanseri 45 yaşında! Yılda bir kez mamografi çektirin

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Genel Cerrahi Uzm. Prof. Dr. Necati Özen, ülkemizde her 4 kadından birinde meme kanserinin görüldüğünü söylüyor.

    DÜZENLI MUAYENE...
    Erken teşhisin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özen, "20 yaşından sonra her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapılmalı. 20-40 yaş aralığında 3 yılda bir doktor muayenesi şart. 40 yaş sonrasında ise her yıl bir kez doktor muayenesi yaptırılması gereklidir. 35-40 yaş arası en az bir dijital mamografi çektirmeleri sonraki yıllarda yapılan incelemelerde karşılaştırma açısından önem taşımaktadır. 45 yaş sonrası ise mamografi yılda bir kez çektirilmelidir" diyor. Tanının ardından meme cerrahi ve tıbbi onkoloji uzmanı tarafından planlanan bir tedaviye geçiliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Esad’ın kaçışında yeni detaylar ortaya çıktı: Ailesini bile kandırmış!
    Dışişleri Bakanı Fidan’dan Suriye mesajı: Sürecin kansız şekilde olmasının yolunu açtık
    Emekliye taban maaş hesabı: Nasıl uygulanıyor? Yeni aylık kaç lira olacak?
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Narin Güran cinayetinde olayın seyrini değiştirecek itiraf Arif Güran’dan geldi! İfadesinde kimlerin ismini verdi?
    CHP’nin yalanı yolda kaldı! Savcı katilini öven Ezgi Yıldız’ı kovduk demişlerdi, vekil aracından çıktı!
    Galatasaray’da Victor Nelsson’un yerine o geliyor! Transferde sürpriz
    Kim Milyoner Olmak İster’de Kadir İnanır ve Türkan Şoray sorusu! Yeşilçam’ın o filmi yarışmacının sonu oldu! 200 bin TL değerindeki soruda öyle bir hamle yaptı ki...
    Ankara’da suya zam üstüne zam! İşte yüzde 35 tarifeli yeni fiyat listesi
    Nevşin Mengü’den skandal: PKK/PYD elebaşı Salih Müslim’i yayına bağladı!
    Muhalifler Beşar Esad’ın uyuşturucu deposunu imha etti! Sadece Captagon değil: Metamfetamin, Viagralar, sahte dolarlar…
    Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Fenerbahçe’de 2 yolcu! Şampiyon stoper için görüşmeler başlıyor
    Rekabet Kurulu’ndan Google’a 2.6 milyar TL’lik ceza