SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Meğerse böyle zarar veriyormuş! Kuru fasulye ile birlikte pilav yiyenlere geçmiş olsun!

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kuru fasulye ve pilav, genellikle birlikte tüketilen mükemmel bir ikili olarak bilinir. Ancak, uzmanlar bu alışkanlığın sağlığımız üzerinde bazı olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Protein ve karbonhidrat açısından zengin bu iki yiyeceğin bir arada tüketimi, dengeli beslenme açısından bazı sorunlara yol açabilir. İşte bu popüler ikilinin sağlık üzerindeki etkilerine dair detaylar ve uzman görüşleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 08:14 Güncelleme 05 Haziran 2024, 08:14
Meğerse böyle zarar veriyormuş! Kuru fasulye ile birlikte pilav yiyenlere geçmiş olsun!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk mutfağının klasikleri arasında yer alan kuru fasulye ve pilav, birçok insan için en sevilen yemeklerden biridir. Bu lezzetli ikiliyi birlikte tüketmek bir gelenek haline gelse de, son zamanlarda yapılan araştırmalar bu alışkanlığın sağlığımız üzerinde bazı olumsuz etkileri olabileceğine işaret ediyor.

KURU FASULYE VE PİLAVI BİRLİKTE YEMENİN ZARARI!

Kuru fasulye, içerdiği oligosakkaritler nedeniyle sindirimi zor bir besindir ve gaz oluşumuna neden olur. Pilavın yüksek karbonhidrat içeriği ise bu sorunu daha da artırabilir. Sonuç olarak, kuru fasulye ve pilavın birlikte tüketilmesi, bazı kişilerde şişkinlik, hazımsızlık ve bağırsak rahatsızlıkları gibi sorunlara yol açabilir.

Beslenme uzmanları kuru fasulyede bulunan önemli vitamin ve minerallerin vücutta kullanımını artırmak için C vitamini açısından zengin besinlerle tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

KURU FASULYENİN YANINDA SALATA YİYİN!

Bunun için kuru fasulye yanında salata tercih edilmesi öneriliyor. Ayrıca, pirinç pilavının yüksek glisemik indeksi nedeniyle, bulgur pilavının tercih edilmesi daha sağlıklı bir seçenek olarak görülüyor.

Kuru fasulye ve pilavı birlikte tüketmekten kaçınmanız gerekmiyor, ancak dikkatli olmak önemli. Sindirim sisteminizde herhangi bir sorun yaşamamak için, bu ikiliyi birlikte tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat edebilir ve bol su içebilirsiniz.

Bu iller hafta boyunca kavrulacak! 65+ yaşlıları ve çocukları saklayın! Meteoroloji uzmanları eyvah diyerek açıkladıBu iller hafta boyunca kavrulacak! 65+ yaşlıları ve çocukları saklayın! Meteoroloji uzmanları eyvah diyerek açıkladı
Bu iller hafta boyunca kavrulacak! 65+ yaşlıları ve çocukları saklayın! Meteoroloji uzmanları 'eyvah' diyerek açıkladı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Emekliye 3 bin TL bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı! Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur...
Van Başkale’de terör örgütü PKK’ya “BOZDOĞAN-41 darbesi: Demhat Şero Welat kod adlı İlyas Ayaz etkisiz hale getirildi
Koza Altın İşletmeleri
Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
Körfezden yatırım akacak| Yeni iş birlikleri gündemde! Suud Bakan Türkiye’ye geliyor! Çantasında neler var?
90’ların yıldızı Yonca Evcimik’ten Başkan Erdoğan’a mektup! Başıboş köpek sorunu için önerilerini tek tek sıraladı! Seferberlik çağrısına destek verdi
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25’İ AŞACAK! SSK ve Bağ-Kurluya yeni zamlı maaş hesaplama! Kök aylık ne kadar olacak? Refah payı...
Slovenya parlamentosu, Filistin devletinin tanınmasını onayladı: Filistin bayrağı göndere çekildi
DEM Parti’den TBMM’de küstah provokasyon! Genel Kurul kürsüsünü işgal ettiler: Yumruklar konuştu | AK Parti’den kahrolsun PKK sloganı
Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayında yeni gelişme! Psikolojik tedavi görüp görmediğine ilişkin kayıtlar incelenecek
Türkiye hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı
Terör devleti İsrail’in ‘teröristan’ oyunu! PKK/PYD/YPG/SDG sahaya sürüldü… Sözde seçimlere bir de böyle bakın
Başkan Erdoğan’dan Kabine toplantısında LGBT tepkisi: LGBT dayatması, faşizmi dahi aratıyor
FETÖ bilmecesi! İddiası bile süper: Alçak terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, Türkiye’ye mi getiriliyor?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ’yetki’ iddialarına noktayı koydu: Yorumlar gerçek dışıdır
SON DAKİKA