Meğerse böyle zarar veriyormuş! Kuru fasulye ile birlikte pilav yiyenlere geçmiş olsun!

Türk mutfağının klasikleri arasında yer alan kuru fasulye ve pilav, birçok insan için en sevilen yemeklerden biridir. Bu lezzetli ikiliyi birlikte tüketmek bir gelenek haline gelse de, son zamanlarda yapılan araştırmalar bu alışkanlığın sağlığımız üzerinde bazı olumsuz etkileri olabileceğine işaret ediyor.
KURU FASULYE VE PİLAVI BİRLİKTE YEMENİN ZARARI!
Kuru fasulye, içerdiği oligosakkaritler nedeniyle sindirimi zor bir besindir ve gaz oluşumuna neden olur. Pilavın yüksek karbonhidrat içeriği ise bu sorunu daha da artırabilir. Sonuç olarak, kuru fasulye ve pilavın birlikte tüketilmesi, bazı kişilerde şişkinlik, hazımsızlık ve bağırsak rahatsızlıkları gibi sorunlara yol açabilir.
Beslenme uzmanları kuru fasulyede bulunan önemli vitamin ve minerallerin vücutta kullanımını artırmak için C vitamini açısından zengin besinlerle tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.
KURU FASULYENİN YANINDA SALATA YİYİN!
Bunun için kuru fasulye yanında salata tercih edilmesi öneriliyor. Ayrıca, pirinç pilavının yüksek glisemik indeksi nedeniyle, bulgur pilavının tercih edilmesi daha sağlıklı bir seçenek olarak görülüyor.