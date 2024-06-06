Akşam evde sızlanmaya son! Güneş yanığını devre dışı bırakıyor! Meğer en rahatlatıcı yöntem...

🚿 Soğuk Duş Alın: Günde birkaç kez, 10-20 dakikalık soğuk ve tazyiksiz duşlar alın.

💧 Bol Su İçin: Günde en az 2 litre su veya sıvı tüketmeye özen gösterin. Su, cildinizi nemli tutarak iyileşme sürecini hızlandırır.

👕 Soğuk ve Islak Kıyafetler Giyin: Soğuk ve ıslak kıyafetler giymeniz güneş yanığına karşı fayda sağlar.

🧊 Soğuk Pansumanlar Yapın: Soğuk su, karbonatlı veya yulaflı soğuk su, soğuk sirke ya da soğuk sütle ıslatılmış havlular veya jel buzla her 2 saatte bir soğuk pansumanlar yapın. Bu yöntem damarları kasarak kızarıklık, ödem ve yanma hissini azaltır.

🌿 Soğutucu Jel veya Losyon Kullanın: Cildinize soğutucu özellikte kalamin veya aloe vera içeren jel veya losyon sürün.

🧴 Yatıştırıcı Nemlendiriciler Kullanın: Duş, pansuman veya kompres sonrasında, cildi yatıştırıcı özelliğe sahip yulaf veya dekspantenol içeren nemlendiriciler kullanın.