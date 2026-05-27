Matcha mucize içecek mi? Popüler içeceğin bağırsak ve enerji etkisi araştırıldı!

King's College London'dan Dr. Emily Leeming matchanın polifenoller açısından zengin olduğunu belirtiyor ancak kesin hüküm vermek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

Anglia Ruskin Üniversitesi'nden Prof. Justin Roberts'a göre matchadaki kafein ve L-theanin kombinasyonu birbirini dengeleyerek daha uzun süre odaklanma hissi sağlayabilir.

Matchada yüksek miktarda bulunan kateşinlerin potansiyel antioksidan ve iltihap önleyici etkileri bulunuyor ve yüksek risk profiline sahip kişilerde tansiyon ve kolesterolü düşürebileceğine dair bazı kanıtlar var.

Küçük ölçekli çalışmalar matchanın her gün tüketildiğinde faydalı bağırsak bakterilerinin çeşitliliğini artırabileceğini gösterdi ancak matchaya özel araştırmalar sınırlı.

Matcha, gölgede yetiştirilen yeşil çay yapraklarının toz haline getirilmesiyle hazırlanıyor ve yapraklar doğrudan tüketildiği için bazı besinsel bileşenler daha yoğun alınabiliyor.

Son yılların en çok konuşulan içeceklerinden matcha, yalnızca farklı tadıyla değil, sağlıklı olduğuna dair iddialarla da öne çıkıyor. Uzmanlara göre bu yeşil toz çay bazı güçlü bileşenler içeriyor ancak matchaya özel bilimsel araştırmalar hala sınırlı.

Matcha, gölgede yetiştirilen yeşil çay yapraklarının toz haline getirilmesiyle hazırlanıyor. Bu nedenle normal yeşil çayla benzer özellikler taşıyor.

Topraksı tadı nedeniyle kimileri için vazgeçilmez, kimileri için ise alışması zor olan matcha, özellikle " sağlıklı içecek " algısıyla popülerleşti.

YEŞİL ÇAYDAN FARKI BURADA BAŞLIYOR

Matchayı normal yeşil çaydan ayıran önemli noktalardan biri, yaprakların yalnızca demlenmemesi. Matchada yaprak doğrudan toz halinde tüketiliyor.

Bu durum, bazı besinsel bileşenlerin daha yoğun alınabileceği anlamına geliyor. Ayrıca yaprakların gölgede yetiştirilmesi de bitkideki bazı bileşenlerin daha yoğun hale gelmesini sağlıyor.

Uzmanlara göre matchada özellikle şu bileşenler öne çıkıyor:

Polifenoller

Kateşinler

L-theanin

Kafein

Bağırsak için umut var ama araştırmalar sınırlı

King's College London'da diyetisyen ve mikrobiyom bilimci Dr. Emily Leeming, kahve ve çayın, matcha dahil, polifenoller açısından zengin olduğunu belirtiyor.

Bazı küçük ölçekli çalışmalar, matchanın her gün tüketildiğinde faydalı bağırsak bakterilerinin çeşitliliğini artırabileceğini gösterdi. Ancak bu alanda matchaya özel araştırmaların sınırlı olduğu vurgulanıyor.

Bu nedenle uzmanlar, matchanın bağırsak sağlığı üzerindeki etkisi konusunda kesin ifadeler yerine temkinli değerlendirmeler yapıyor.