TANI ORANLARI YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELERDE DAHA FAZLA

Ruhsal hastalık tanılarında incelenen tüm ülkelerde artış görüldü. En yüksek oranlar Avrupa ve Okyanusya'daki yüksek gelirli ülkelerde kaydedildi.

Avustralya, Portekiz ve Hollanda bu alanda öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Artışın en güçlü olduğu bölgelerin ise Sahra Altı Afrika ve Asya olduğu belirtildi.

En düşük vaka sayılarının Vietnam'da görüldüğü aktarıldı. Ancak araştırmacılar bunun, ülkedeki insanların daha sağlıklı olmasından çok veri eksikliğiyle bağlantılı olabileceğini vurguladı. Daha az veri bulunan düşük gelirli ülkelerin analizlerde yeterince temsil edilmediği belirtildi.

