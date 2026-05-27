Dünyada 1,2 milyar kişi ruhsal sorun yaşıyor

The Lancet'te yayımlanan dev araştırma, dünya genelinde ruhsal hastalıklardan etkilenen kişi sayısının 1,2 milyara ulaştığını ortaya koydu. 1990'dan bu yana iki kat artan hastalık yükünde, pandemi sonrası yükselişe geçen anksiyete ve depresyon vakaları başı çekiyor.

Dünya genelinde ruhsal hastalıkların etkilediği kişi sayısı 2023'te yaklaşık 1,2 milyara ulaştı. The Lancet'te yayımlanan araştırmaya göre ruhsal hastalıklar 1990'a kıyasla iki kat artarken, pandemi sonrası dönemde anksiyete ve depresyondaki yükseliş dikkat çekti.

Dünyada ruhsal hastalıklar 1990’a göre iki kat arttı: 1,2 milyar kişi etkileniyor

204 ÜLKENİN VERİLERİ İNCELENDİ

Uluslararası araştırma ekibi, 204 ülke ve 21 bölgeden elde edilen 2023 verilerini analiz etti. Çalışmada Seattle'daki Institute for Health Metrics and Evaluation ile Avustralya'daki Queensland Centre for Mental Health Research başta olmak üzere farklı kurumlardan bilim insanları yer aldı.

Anksiyete ve depresyon dünyada en yaygın ruhsal hastalıklar oldu

Araştırmanın başyazarı Damian Santomauro, artış eğiliminin yalnızca pandemiyle açıklanamayabileceğini belirtti. Santomauro'ya göre pandemi döneminde oluşan stresin kalıcı etkilerinin yanı sıra yoksulluk, güvensizlik, istismar, şiddet ve sosyal bağların zayıflaması da bu tabloyu etkiliyor olabilir.

ANKSİYETE VE DEPRESYON İLK SIRADA

Araştırmaya göre dünyada en yaygın ruhsal hastalıklar anksiyete bozuklukları ve depresyon oldu. Özellikle Covid-19 pandemisinden sonraki yıllarda bu iki hastalıkta belirgin bir yükseliş görüldü.

Anksiyete bozuklukları 33 yılda yüzde 158 arttı: 470 milyon kişi etkilendi
HastalıkDönem / Veri TürüArtış Oranı / Kişi Sayısı
Anksiyete Bozuklukları1990'dan bu yana%158 artış
Anksiyete Bozuklukları2019'a kıyasla 2023'teYaklaşık %47 artış
Anksiyete Bozukluğu2023 yılı toplamıYaklaşık 470 milyon kişi
Depresyon1990'a kıyasla%131 artış
Depresyon2019'dan bu yana%24 artış
Majör Depresif Bozukluk2023 yılı toplamıYaklaşık 236 milyon kişi
Pandemi sonrası anksiyete ve depresyonda zirve yaşandı

Araştırmacılar, pandemi sonrası yıllarda anksiyete ve depresyon açısından "zirve" yaşandığını belirtti. Yeme bozuklukları arasında yer alan anoreksiya nervozada da yaklaşık yüzde 58'lik artış tespit edildi.

Ruhsal hastalıklar gençlerde daha yaygın: 15-19 yaş grubu en riskli dönem

GENÇLERDE YÜK DAHA ERKEN YAŞTA AĞIRLAŞIYOR

Çalışmaya göre ruhsal hastalıklar özellikle genç yetişkinlerde daha yaygın görülüyor. 40 yaş altındaki bireylerin daha fazla etkilendiği, en yüksek teşhis oranlarının ise ergenlik döneminde ortaya çıktığı bildirildi.

Queensland Centre for Mental Health Research'tan Alize Ferrari, ruhsal hastalık yükünün 15-19 yaş grubunda zirve yaptığını söyledi. Ferrari, bu dönemin eğitim, çalışma hayatı ve ilişkilerin geleceği açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

Kadınlar ruhsal hastalıklardan erkeklere göre daha fazla etkileniyor

KADINLAR DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

Araştırmada kadınların erkeklere kıyasla ruhsal hastalıklardan daha fazla etkilendiği belirtildi. Ancak otizm ve dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu bu genel tablonun dışında kaldı.

Çalışmaya göre otizm ve DEHB erkeklerde daha sık görülüyor. Bunun dışındaki ruhsal hastalıklarda ise kadınların daha yüksek oranda etkilendiği ifade edildi.

Ruhsal hastalık tanıları yüksek gelirli ülkelerde daha fazla

TANI ORANLARI YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELERDE DAHA FAZLA

Ruhsal hastalık tanılarında incelenen tüm ülkelerde artış görüldü. En yüksek oranlar Avrupa ve Okyanusya'daki yüksek gelirli ülkelerde kaydedildi.

Avustralya, Portekiz ve Hollanda bu alanda öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Artışın en güçlü olduğu bölgelerin ise Sahra Altı Afrika ve Asya olduğu belirtildi.

En düşük vaka sayılarının Vietnam'da görüldüğü aktarıldı. Ancak araştırmacılar bunun, ülkedeki insanların daha sağlıklı olmasından çok veri eksikliğiyle bağlantılı olabileceğini vurguladı. Daha az veri bulunan düşük gelirli ülkelerin analizlerde yeterince temsil edilmediği belirtildi.

(Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir)

Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Sağlık