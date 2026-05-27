|Hastalık
|Dönem / Veri Türü
|Artış Oranı / Kişi Sayısı
|Anksiyete Bozuklukları
|1990'dan bu yana
|%158 artış
|Anksiyete Bozuklukları
|2019'a kıyasla 2023'te
|Yaklaşık %47 artış
|Anksiyete Bozukluğu
|2023 yılı toplamı
|Yaklaşık 470 milyon kişi
|Depresyon
|1990'a kıyasla
|%131 artış
|Depresyon
|2019'dan bu yana
|%24 artış
|Majör Depresif Bozukluk
|2023 yılı toplamı
|Yaklaşık 236 milyon kişi
Dünyada 1,2 milyar kişi ruhsal sorun yaşıyor
The Lancet'te yayımlanan dev araştırma, dünya genelinde ruhsal hastalıklardan etkilenen kişi sayısının 1,2 milyara ulaştığını ortaya koydu. 1990'dan bu yana iki kat artan hastalık yükünde, pandemi sonrası yükselişe geçen anksiyete ve depresyon vakaları başı çekiyor.
