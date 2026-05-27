Beslenme modelinde rafine tahıllar yerine esmer pirinç, yulaf ve tam buğday gibi tam tahıllar öneriliyor. Rafine tahılların yerine tam tahıllar Bu beslenme modelinde en dikkat çeken değişimlerden biri rafine tahılların yerine tam tahılların geçmesi. Beyaz pirinç ve işlenmiş unlu ürünler yerine esmer pirinç, yulaf ve tam buğday ürünleri öneriliyor. Bu değişim yalnızca lif alımını değil B vitaminleri ve mineraller açısından da daha dengeli bir beslenmeyi destekliyor.

Yoğun iş temposu nedeniyle günlük yemek hazırlamak zorlaşabiliyor ve birçok kişi büyük porsiyonlar hazırlayarak birkaç gün tüketmeyi tercih ediyor. Uygulamada karşılaşılan zorluklar neler? Teoride basit görünen bu sistem günlük yaşamda bazı zorluklar yaratabiliyor. Özellikle yoğun iş temposu her gün yeni yemek hazırlamayı zorlaştırabiliyor. Bu nedenle birçok kişi büyük porsiyonlar hazırlayarak birkaç gün boyunca aynı yemekleri tüketmeyi tercih ediyor.