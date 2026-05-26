Masum görünen bir seyahat hatası sizi salgında "ilk vaka" yapabilir

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Dr. Steven Quay'e göre seyahatlerde yapılan bazı yaygın hatalar bireysel hastalıklara ve büyük salgınların başlangıcına yol açabiliyor.

Yarasa mağaraları, vahşi hayvan eti tüketimi ve durgun tatlı sularda yüzmek kuduz, Ebola, Marburg virüsü ve leptospira bakterisi gibi hastalık riskleri taşıyor.

Çöp alanlarında kamp yapmak, eski kulübeleri kuru temizlemek ve canlı hayvan pazarlarında uzun süre kalmak virüs bulaşma riskini artırıyor.

Sokak hayvanlarıyla yakın temas, çiğ deniz ürünleri tüketimi ve havaalanlarında güvenilir olmayan su kullanımı enfeksiyon riskine neden olabiliyor.

Uzmanlar seyahat sonrası ortaya çıkan ateş, öksürük, döküntü veya mide sorunlarının mutlaka doktora bildirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Dünyayı keşfetmek isterken görünmeyen tehlikelerle karşılaşabilirsiniz. Dr. Steven Quay'e göre seyahatlerde yapılan bazı yaygın hatalar yalnızca bireysel hastalıklara değil büyük salgınların başlangıcına da yol açabiliyor. Uzmanlar özellikle doğa gezileri ve hijyen eksiklikleri konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Dr. Steven Quay'e göre seyahatlerde yapılan bazı yaygın hatalar bireysel hastalıklara ve büyük salgınların başlangıcına yol açabiliyor.Fotoğraf:AA "İlk vaka" nasıl ortaya çıkıyor? Uzmanlara göre salgınların başlangıcındaki en büyük sorun insanların riskli temasları önemsememesi. "Bunun zararlı olacağını düşünmemiştim" cümlesi birçok vakada ortak nokta olarak öne çıkıyor. Özellikle hayvanlardan insanlara geçen zoonotik hastalıklar, seyahat sırasında beklenmedik ortamlarda bulaşabiliyor.