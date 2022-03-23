Mastürbasyon nedir? Mastürbasyon bekarete zarar verir mi?

MASTÜRBASYON BEKARETE ZARAR VERİR Mİ?



Kadınlarda ise durum daha farklıdır. Bekaret özellikle Türk toplumunda hala önemli olmaya devam etmektedir. Pek çok kadın bekaretine zarar gelmesin diye cinsel dürtülerini bastırır ve evlenene kadar cinselliğe karşı duyarsız davranmaya çalışır. Bu durum evliliklerde problem yaşayan kadınların çoğalmasına da yol açmaktadır. Cinsellik insanoğlu için çok normaldir. Evli olmayan kadınların da cinsel doyuma ulaşma hakkı vardır. Peki bekarete zarar verme durumu gerçek mi?



Mastürbasyonun nasıl yapıldığı bekaret ile ilişkilidir. Sadece dokunma, su tutma ya da okşama gibi yollarla yapılan mastürbasyon bekarete hiçbir zarar vermez. Böylesi bir durumda rahat olunmalı ve hazza odaklanılmalıdır. Mastürbasyon esnasında vajene yapılan herhangi bir giriş ise bekarete zarar verecektir. Yani vajina girişine herhangi bir şey girmediği sürece yapılan mastürbasyon bekarete bir şey yapmaz.