Durup dururken mide bulantısı hastalık habercisi midir?

Mide bulantınız sizce sebepsiz yere mi başladı? Hangi aralıklarda ve kaç gün sürdü? Sık sık mideniz bulanıyor ve bu durum şiddetli mi oluyor? O zaman mide bulantısının arkasında yatan sebepleri okumanızda fayda var.



İç kulak problemi



Mide bulantısının sebebi iç kulak ile ilgili rahatsızlıklar olabilir. İç kulaktaki kristallerin oynamasıyla denge probleminin yanı sıra mide bulantısı ve kusma gibi rahatsızlıklar görülebilir. Denge sinirinin enfeksiyonu sonucunda Vestibüler Nörit isimli iç kulak rahatsızlığı ortaya çıkabilir. Bu hastalığın belirtilerinde de mide bulantısı vardır.



Mide rahatsızlıkları



Mide bulantısının en önemli sebepleri arasında mide rahatsızlıkları yer alıyor. Gastrit, ülser, reflü gibi sorunlar sindirimle ilgili problemler yaratırken mide yanması, bulanması, kusma gibi belirtiler de veriyor.





Bağırsak sorunları



Durduk yere görülen mide bulantısı bağırsak ile ilgili hastalıkların habercisi olabilir. Bağırsaklarda yaşanan tıkanıklık kabızlık, karın şişliği, karın ağrısı, mide bulantısı gibi durumlara yol açabilir. Bağırsaklardaki iltihaplanma da mide bulantısıyla kendini gösterebilir.



Hamilelik durumu



Beklenmedik hamilelikler mide bulantısıyla anlaşılabiliyor. Bünyeye göre değiştiğinden bazı anne adaylarında şiddetli ve uzun süren mide bulantıları görülebiliyor. Hamilelik testi yaptırarak bu durumu netleştirebilirsiniz.



Psikolojik sebepler



Mide bulantısı ve sorunlarının en yaygın nedenleri arasında psikolojik durumlar yer alıyor. Beyin ile mide arasındaki bağlantı çok güçlü olduğundan stres durumunda direkt etkilenen organ mide oluyor. Stresten dolayı mide bulantılarına çok sık rastlanıyor.