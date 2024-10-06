Mandalina şifa dağıtıyor! İşte faydaları...

Sonbahar ve kış aylarının en sevilen meyvesi mandalina, şifa dağıtıyor. İçerisindeki C vitamini ve kalsiyum sayesinde, bağışıklığı güçlendiriyor. Liften zengin içeriği sayesinde bağırsak sağlığını koruyor. Kabızlığı ve hazımsızlığı bitiriyor. Meme, kolon ve yemek borusu kanseriyle savaşıyor. Tok tutuyor ve zayıflatıyor. İçerdiği A vitaminiyle göz sağlığını da koruyan mandalina, kan pıhtılaşma riskini azaltıyor. Tansiyonu düşürüyor. Kolajen de içeren mandalina, cildi besliyor. Genç bir görünüm sağlıyor.

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