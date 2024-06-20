Lensle denize girmeyin

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte havuz ve deniz mevsimi de başlıyor. Havuzlarda dezenfektan materyaller, klor, özellikle göz açıkken havuza girilmişse, göz yüzeyinde hasara yol açabiliyor.

Gözde batma hissine, kızarıklığa, çapaklanmaya neden oluyor. Prof. Dr. Huban Atilla, özellikle gençlerin kontakt lensle denize, havuza girmenin gözde kornea enfeksiyonu riskini artırdığını söylüyor. "Havuza yüzücü gözlükleriyle girilmesini öneriyoruz. Numaralı gözlük kullanan, özellikle kayma veya göz tembelliği olan çocuklar için numaralı havuz gözlükleri de var" diyor.