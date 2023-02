Lenfoma hem çocukları hem de yetişkinleri tehdit ediyor

İKİ GÖZÜM PORTAKAL

Araştırmalar, beslenme şekli ve göz sağlığı arasındaki bağlantıyı açıklıyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinde 5 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre Akdeniz tipi beslenme, göz hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena; zeytinyağı, balık, taze sebze, meyvelerle, et ve et ürünlerini kapsayan Akdeniz tarzı beslenmenin sarı noktadan koruduğunu söylüyor. "Her gün bir elma yemek bile sarı nokta hastalığı riskini azaltmaktadır" diyor. Narenciye, brokoli, çilek, biber, kivi, portakal gibi C vitamini içeren besinlerin de kataraktı önlediğini belirtiyor.



EGZAMAYA ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ

Üzümün kendisi de çekirdeği de şifalıdır. İçerdiği antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler. Damar tıkanıklığını azaltır. Egzama ve idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkisi vardır.



KALP DOSTU BROKOLİ

Her mevsimin sevilen sebzelerinden brokoli, kanserli hücreleri küçültür. Kalp hastalığı riskini azaltır. Saç dökülmesini engeller. Vücudu toksinlerden temizler. Cildi korur.



TANSİYONA REZENE

Güzel kokusu ile rezene, tansiyonu dengeler. Böbrek ve bağırsaktaki toksinleri temizler. Kansızlığı bitiren rezene, göz tansiyonu riskini azaltır. Reflü şikayetlerini azaltır. Anne sütünü artırır. Ağız kokusunu bitirir.



SUMAKLA UNUTMA

Kandaki insülin değerini dengeleyen sumak, yüksek tansiyonu dengeler. Üst solunum yollarını temizler. Beyin sağlığını korur. Mideyi ve bağırsakları temizleyen sumak, iştahsızlığı bitirir.

