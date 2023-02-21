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    Lenfoma hem çocukları hem de yetişkinleri tehdit ediyor

    Genellikle lenf bezinin şişmesiyle ortaya çıkan lenfoma hem çocukları hem de yetişkinleri tehdit ediyor. 40'a yakın çeşidi bulunan lenfomanın tedavisi de türüne göre değişiyor. İşte sizler için derlediğimiz 21 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Lenfoma ses verir

    Lenfoma, yani lenf bezi kanseri en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Genellikle lenf bezinin şişmesiyle ortaya çıkan bu hastalık hem çocukları hem de yetişkinleri tehdit ediyor. Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, lenfomanın karakol gibi vücudumuzda yolunda gitmeyen işlere müdahale ettiğini söylüyor.



    40'TAN FAZLA TÜRÜ VAR...
    40'a yakın çeşidi bulunan lenfomanın tedavisinin de türüne     göre değiştiğini belirtiyor."Bunların bir kısmı çok yavaş seyirlidir ve dolayısıyla çok agresif değildir, acil tedavi gerektirmez. Bazı lenfomaları yıllarca hiç ilaç kullanmaksızın izlediğimiz oluyor. Kimi lenfomalar da sadece şişlik ile kendini belli edebilir, agresif seyirlidir ve bir an önce müdahale edilmesi gerekir. Bu nedenle lenfomaların türüne kesin karar veren patolojidir. Biyopsi olmadan ve elimizde doku tanısı olmadan lenfoma tanısını koymak imkansızdır. Lenfomaların türüne göre tanı ve tedavileri önemli farklılıklar gösterir? diyor. Hastalığın 7 önemli belirtisini sıralıyor:
    Öksürük ve ateş varsa...

    Uzun süren, iniş ve çıkışlarla seyreden, nedeni bulunamayan, çoğunlukla 38.5 dereceyi geçmeyen ateş
    Geceleri yoğun terleme
    Kısa sürede ciddi kilo kaybı
    Lenf bezinin büyümesine bağlı olarak gelişen şiddeti kemik, göğüs, karın ağrısı, bacaklarda şişlik, öksürük, ses kısıklığı
    Yorgunluk, halsizlik
    Ciltte kaşıntı ve yaygın döküntü



    KAŞIK KAŞIK ŞİFA
    Kara kışta çorbalar içimizi ısıtıyor. Uzmanlar, hangi hastalığa hangi çorbanın içilmesi gerektiğini açıklıyor:
    MERCİMEK ÇORBASI: Yüksek oranda lif içerir. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp krizinden korur. Kansızlığı bitirir.
    EZOGELİN ÇORBASI: Vücuda ve zihne güç verir. Gözleri korur. Kansızlığı bitirir.
    TARHANA ÇORBASI: Şeker hastalığına iyi gelir. İnsülin seviyesini dengeler. Soğuk algınlığından korur. Yaşlanma riskini azaltır. Sindirimi rahatlatır. Kemikleri güçlendirir.
    YAYLA ÇORBASI: Kolesterol ve diyabet hastalığına iyi gelir. Bağışıklığı güçlendirir. Bağırsakları korur. Sindirimi hızlandırır.
    TAVUK ÇORBASI: Tok tutar. Kilo vermeyi kolaylaştırır. İçerisindeki kolajen sayesinde vücut direncini artırır. Soğuk algınlığına iyi gelir.



        DOKTOR IHLAMUR
        Güzel kokusuyla ıhlamur, hastalıklara savaş açıyor. Üst solunum yolu hastalıklarından koruyan bu bitki, ruh halini de iyileştiriyor. Kronik uykusuzluğa iyi gelen ve yorgunluğu alan ıhlamur, vücut direncini artırıyor. Sindirim sistemini temizliyor. Karaciğeri güçlendiriyor. Kum ve taş problemlerini bitiriyor. Cildi de gençleştiriyor.



        İKİ GÖZÜM PORTAKAL
        Araştırmalar, beslenme şekli ve göz sağlığı arasındaki bağlantıyı açıklıyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinde 5 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre Akdeniz tipi beslenme, göz hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena; zeytinyağı, balık, taze sebze, meyvelerle, et ve et ürünlerini kapsayan Akdeniz tarzı beslenmenin sarı noktadan koruduğunu söylüyor. "Her gün bir elma yemek bile sarı nokta hastalığı riskini azaltmaktadır" diyor. Narenciye, brokoli, çilek, biber, kivi, portakal gibi C vitamini içeren besinlerin de kataraktı önlediğini belirtiyor.

        EGZAMAYA ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ
        Üzümün kendisi de çekirdeği de şifalıdır. İçerdiği antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler. Damar tıkanıklığını azaltır. Egzama ve idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkisi vardır.

        KALP DOSTU BROKOLİ
        Her mevsimin sevilen sebzelerinden brokoli, kanserli hücreleri küçültür. Kalp hastalığı riskini azaltır. Saç dökülmesini engeller. Vücudu toksinlerden temizler. Cildi korur.

        TANSİYONA REZENE
        Güzel kokusu ile rezene, tansiyonu dengeler. Böbrek ve bağırsaktaki toksinleri temizler. Kansızlığı bitiren rezene, göz tansiyonu riskini azaltır. Reflü şikayetlerini azaltır. Anne sütünü artırır. Ağız kokusunu bitirir.

        SUMAKLA UNUTMA
        Kandaki insülin değerini dengeleyen sumak, yüksek tansiyonu dengeler. Üst solunum yollarını temizler. Beyin sağlığını korur. Mideyi ve bağırsakları temizleyen sumak, iştahsızlığı bitirir.

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        Deprem sırasında koordinasyon merkezindeydi
        Haberler Sağlık Lenfoma hem çocukları hem de yetişkinleri tehdit ediyor
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