Lenfoma hem çocukları hem de yetişkinleri tehdit ediyor





40'TAN FAZLA TÜRÜ VAR...

40'a yakın çeşidi bulunan lenfomanın tedavisinin de türüne göre değiştiğini belirtiyor."Bunların bir kısmı çok yavaş seyirlidir ve dolayısıyla çok agresif değildir, acil tedavi gerektirmez. Bazı lenfomaları yıllarca hiç ilaç kullanmaksızın izlediğimiz oluyor. Kimi lenfomalar da sadece şişlik ile kendini belli edebilir, agresif seyirlidir ve bir an önce müdahale edilmesi gerekir. Bu nedenle lenfomaların türüne kesin karar veren patolojidir. Biyopsi olmadan ve elimizde doku tanısı olmadan lenfoma tanısını koymak imkansızdır. Lenfomaların türüne göre tanı ve tedavileri önemli farklılıklar gösterir? diyor. Hastalığın 7 önemli belirtisini sıralıyor:

Öksürük ve ateş varsa...



Uzun süren, iniş ve çıkışlarla seyreden, nedeni bulunamayan, çoğunlukla 38.5 dereceyi geçmeyen ateş

Geceleri yoğun terleme

Kısa sürede ciddi kilo kaybı

Lenf bezinin büyümesine bağlı olarak gelişen şiddeti kemik, göğüs, karın ağrısı, bacaklarda şişlik, öksürük, ses kısıklığı

Yorgunluk, halsizlik

Ciltte kaşıntı ve yaygın döküntü