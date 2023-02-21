Lenfoma hem çocukları hem de yetişkinleri tehdit ediyor

Lenfoma, yani lenf bezi kanseri en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Genellikle lenf bezinin şişmesiyle ortaya çıkan bu hastalık hem çocukları hem de yetişkinleri tehdit ediyor. Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, lenfomanın karakol gibi vücudumuzda yolunda gitmeyen işlere müdahale ettiğini söylüyor.
40'TAN FAZLA TÜRÜ VAR...
40'a yakın çeşidi bulunan lenfomanın tedavisinin de türüne göre değiştiğini belirtiyor."Bunların bir kısmı çok yavaş seyirlidir ve dolayısıyla çok agresif değildir, acil tedavi gerektirmez. Bazı lenfomaları yıllarca hiç ilaç kullanmaksızın izlediğimiz oluyor. Kimi lenfomalar da sadece şişlik ile kendini belli edebilir, agresif seyirlidir ve bir an önce müdahale edilmesi gerekir. Bu nedenle lenfomaların türüne kesin karar veren patolojidir. Biyopsi olmadan ve elimizde doku tanısı olmadan lenfoma tanısını koymak imkansızdır. Lenfomaların türüne göre tanı ve tedavileri önemli farklılıklar gösterir? diyor. Hastalığın 7 önemli belirtisini sıralıyor:
Öksürük ve ateş varsa...
Uzun süren, iniş ve çıkışlarla seyreden, nedeni bulunamayan, çoğunlukla 38.5 dereceyi geçmeyen ateş
Geceleri yoğun terleme
Kısa sürede ciddi kilo kaybı
Lenf bezinin büyümesine bağlı olarak gelişen şiddeti kemik, göğüs, karın ağrısı, bacaklarda şişlik, öksürük, ses kısıklığı
Yorgunluk, halsizlik
Ciltte kaşıntı ve yaygın döküntü
KAŞIK KAŞIK ŞİFA
Kara kışta çorbalar içimizi ısıtıyor. Uzmanlar, hangi hastalığa hangi çorbanın içilmesi gerektiğini açıklıyor:
MERCİMEK ÇORBASI: Yüksek oranda lif içerir. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp krizinden korur. Kansızlığı bitirir.
EZOGELİN ÇORBASI: Vücuda ve zihne güç verir. Gözleri korur. Kansızlığı bitirir.
TARHANA ÇORBASI: Şeker hastalığına iyi gelir. İnsülin seviyesini dengeler. Soğuk algınlığından korur. Yaşlanma riskini azaltır. Sindirimi rahatlatır. Kemikleri güçlendirir.
YAYLA ÇORBASI: Kolesterol ve diyabet hastalığına iyi gelir. Bağışıklığı güçlendirir. Bağırsakları korur. Sindirimi hızlandırır.
TAVUK ÇORBASI: Tok tutar. Kilo vermeyi kolaylaştırır. İçerisindeki kolajen sayesinde vücut direncini artırır. Soğuk algınlığına iyi gelir.