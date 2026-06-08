Vücudun gizli alarmı: Kulak memesindeki o çizgi kalp hastalığının belirtisi olabilir

Bu işaret, ilk kez Dr. Sanders T. Frank tarafından, kalp damarlarında tıkanıklık olan hastalarda gözlemlendi.

Frank belirtisi, kulak memesinde çapraz bir kırışıklık veya çizgi olarak tanımlanıyor ve kalp-damar hastalıklarıyla ilişkilendiriliyor.

Uzmanların uzun yıllardır üzerinde çalıştığı "Frank belirtisi", kalp ve damar hastalıklarıyla ilişkili olabilecek fiziksel işaretlerden biri olarak öne çıkıyor. Kalp ve damar hastalıkları dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de en önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı gibi belirtiler yaygın olarak bilinse de uzmanlar, bazı fiziksel işaretlerin de kalp sağlığı hakkında ipuçları verebileceğine dikkat çekiyor.

New York Post'ta yer alan habere göre, son yıllarda yapılan araştırmalar kulak memesinde oluşan çapraz bir kırışıklık ya da çizginin kalp ve damar hastalıklarıyla bağlantılı olabileceğini ortaya koyuyor.