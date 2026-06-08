Kaygı giderici probiyotikler çözüm olabilir mi? Bağırsak mikropları kaygı sinyallerini etkiliyor
Singapur’da yapılan yeni bir araştırma, bağırsak mikroplarının ürettiği "indol" adlı bileşiklerin beyindeki korku ve stres tepkilerini azaltabileceğini ortaya koydu. Fareler üzerinde elde edilen bulgular, gelecekte kaygı bozukluklarının tedavisinde kişiye özel probiyotiklerin ve hedefli beslenme stratejilerinin kullanılmasına kapı aralayabilir.
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- Duke-NUS Medical School ve Singapur Ulusal Sinirbilim Enstitüsü araştırmacıları, bağırsak mikroplarının kaygıyla bağlantılı beyin sinyallerini etkileyebildiğini fareler üzerinde yaptıkları çalışmayla ortaya koydu.
- Canlı mikroplarla hiç temas etmeden yetiştirilen farelerin normal bağırsak mikrobiyotasına sahip farelere göre daha fazla kaygı benzeri davranış gösterdiği ve beynin korku ve stres bölgelerinde daha yüksek hareketlilik olduğu belirlendi.
- Mikropsuz farelere canlı mikroplar verildiğinde kaygıyla bağlantılı beyin hareketliliğinin azaldığı ve davranışların normale döndüğü gözlemlendi.
- Bağırsak mikroplarının ürettiği indol adlı doğal bileşiklerin mikropsuz farelere verilmesiyle kaygı benzeri davranışların azaldığı tespit edildi.
- EMBO Molecular Medicine'da yayımlanan çalışmanın sonuçları şimdilik farelerde elde edildiği için insanlarda güvenli ve etkili olup olmadığını anlamak için klinik araştırmalara ihtiyaç bulunuyor.
Bilim insanları, bağırsakta yaşayan bazı mikropların kaygıyla bağlantılı beyin sinyallerini etkileyebileceğini ortaya koydu. Fareler üzerinde yapılan araştırma, ileride özel probiyotiklerin kaygı tedavisinde destekleyici bir seçenek olup olamayacağını gündeme taşıdı.
ZİHİN SAĞLIĞI SADECE BEYİNDE BAŞLAMIYOR OLABİLİR
Duke-NUS Medical School ve Singapur Ulusal Sinirbilim Enstitüsü araştırmacıları, bağırsak mikropları ile kaygı davranışı arasında dikkat çeken bir bağ buldu.
EMBO Molecular Medicine'da yayımlanan çalışmaya göre bağırsaktaki bazı bakteriler, beyinle iletişim kuran özel bileşikler üretebiliyor. Bu bileşiklerin de korku, stres ve duygusal dengeyle ilişkili süreçlerde rol oynayabileceği düşünülüyor.
FARELERDE DİKKAT ÇEKEN FARK GÖRÜLDÜ
Araştırmada, canlı mikroplarla hiç temas etmeden yetiştirilen fareler incelendi. Bu farelerin, normal bağırsak mikrobiyotasına sahip farelere göre daha fazla kaygı benzeri davranış gösterdiği belirlendi.
Fark sadece davranışlarda kalmadı. Araştırmacılar, bu farelerin beyninde korku ve stres tepkileriyle bağlantılı bölgelerde daha yüksek hareketlilik gözlemledi.
MİKROPLAR GERİ GELİNCE KAYGI SİNYALLERİ AZALDI
Bilim insanları daha sonra bu farelere canlı mikroplar verdi. Mikroplar bağırsakta yeniden yerleşmeye başlayınca kaygıyla bağlantılı beyin hareketliliği azaldı.
Farelerin davranışları da değişti. Daha önce belirgin kaygı benzeri tepkiler veren hayvanların, normal mikrobiyota taşıyan farelere daha yakın tepkiler gösterdiği aktarıldı.
ASIL DİKKAT ÇEKEN BİLEŞİK: İNDOLLER
Araştırmanın en çarpıcı bölümlerinden biri, bağırsak mikroplarının ürettiği "indol" adlı doğal bileşiklerle ilgili oldu.
Mikropsuz farelere indol verildiğinde kaygı benzeri davranışların azaldığı görüldü. Bu sonuç, bağırsaktaki bazı mikropların yalnızca sindirimle değil, ruh hali ve stres dengesiyle de bağlantılı olabileceğini düşündürdü.
PROBİYOTİK TEDAVİ İÇİN UMUT VAR AMA ERKEN
Araştırmacılar, bu bulgunun gelecekte kaygı bozuklukları için özel probiyotikler, beslenme stratejileri veya indol temelli destekler geliştirilmesine kapı aralayabileceğini belirtiyor. Ancak çalışma şimdilik fareler üzerinde yapıldı. Bu nedenle sonuçlar, insanlarda probiyotiklerin kaygıyı kesin olarak azaltacağı anlamına gelmiyor.
İnsanlarda güvenli ve etkili olup olmadığını anlamak için klinik araştırmalara ihtiyaç var. Bu yüzden bulgular umut verici olsa da, mevcut tedavilerin yerine geçecek bir öneri olarak görülmüyor.
BAĞIRSAK VE BEYİN HATTI YENİDEN GÜNDEMDE
Araştırma, son yıllarda giderek daha fazla konuşulan bağırsak-beyin bağlantısını güçlendiren yeni örneklerden biri oldu.
Bilim insanlarına göre bu alanın önemi, yalnızca "probiyotik almak iyi gelir" gibi genel bir yaklaşımdan ibaret değil. Hangi bakterinin, hangi bileşiği ürettiği ve bunun beyinde nasıl bir etki oluşturduğu daha kritik görülüyor.
Bu nedenle araştırma, kaygı ve stresle ilgili gelecekteki tedavi çalışmalarında bağırsak mikroplarının daha hedefli biçimde incelenebileceğini gösteriyor.