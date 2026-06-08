Kaygı giderici probiyotikler çözüm olabilir mi? Bağırsak mikropları kaygı sinyallerini etkiliyor

PROBİYOTİK TEDAVİ İÇİN UMUT VAR AMA ERKEN

Araştırmacılar, bu bulgunun gelecekte kaygı bozuklukları için özel probiyotikler, beslenme stratejileri veya indol temelli destekler geliştirilmesine kapı aralayabileceğini belirtiyor. Ancak çalışma şimdilik fareler üzerinde yapıldı. Bu nedenle sonuçlar, insanlarda probiyotiklerin kaygıyı kesin olarak azaltacağı anlamına gelmiyor.

İnsanlarda güvenli ve etkili olup olmadığını anlamak için klinik araştırmalara ihtiyaç var. Bu yüzden bulgular umut verici olsa da, mevcut tedavilerin yerine geçecek bir öneri olarak görülmüyor.