Kulak kanalında şişlik, kuruma, pullanma, akıntı ve ağrı kulak mantarının habercisi! | Sağlık haberleri

Kulak kanalında şişlik, kuruma, pullanma, akıntı ve ağrı... Tüm bunlar kulak mantarının neden olduğu şikayetler arasında yer alıyor. KBB Uzmanı Op. Dr. Ali Rahimi, uyarıyor. "Doktorunuzun dediği süre içinde muhakkak ilaçlarınızı kullanın. Kulağınızı silmeyin, temizlemeyin, kurulamayın, kaşımayın, karıştırmayın. Kulağın içine kulak çubuğu ya da yabancı bir cisim sokmayın" diyor.



NE KADAR EKMEK O KADAR DİYABET

İnsülin hormonu üretiminin herhangi bir sebeple yetersiz olması, hiç olmaması ya da vücut dokularının insüline karşı duyarsız hale gelmesiyle ortaya çıkan diyabet, 'çağın vebası' olarak adlandırılıyor. Prof. Dr. Gülten Kaptan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen diyabetin hızla yayıldığını belirtiyor. Açlık hissi, susuzluk, kilo kaybı, bulanık görme, aşırı yorgunluğun diyabet habercisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kaptan, bu hastalıktan korunmanın sırrını açıklıyor: Fazla kilolu veya obez olmak da riski artırır. Özellikle karın bölgesinde biriken yağlar diyabeti tetikler. Hasta olmadan önlem almak kolaydır. Hareket etmek, aşırı yağdan kaçınmak gerekir. Kilo ve tansiyonumuzu da takip edelim.



MANTAR ŞİFA DOLU

İçerdiği vitamin ve minerallerle etle aynı besleyici değere sahip olan mantar kalbi korur. Kanserle savaşır. Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar. Kansızlığı bitiren mantar, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kemikleri ve dişleri güçlendirir. Tansiyonu düzenler. Kolesterolü düşürür. Alzheimer'dan korur.



DR. SARIMSAK

Geçmişten günümüze 'doğal' antibiyotik olarak adlandırılan sarımsak, sağlığı korur. Enfeksiyonlarla savaşır. Kansere karşı koruma sağlar. Kalp krizi riskini azaltır. Alzheimer'dan koruyan sarımsak kan şekerini düşürür. Kolesterolü düşürür ve kolon ve pankreas kanserinden korur. Kabızlığı önler. Diş ağrısını keser.



KATARAKTA DUT YETER

Kötü kolesterolü düşüren dut, kalp ve damar sağlığını korur. Bağışıklığı güçlendirir. Kansızlığı önler. Gözleri besleyen dut, katarakta karşı koruma sağlar. Kan basıncını düzenler. Kanser riskini azaltır. Kemikleri güçlendirir. Erken yaşlanmayı da önleyerek cildi gençleştirir.



HAREKETSİZLİK KEMİKLERI ZAYIFLATIR

Hareketsizlik, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, uzun süre oturmanın erken ölüm riskini artırdığını belirtiyor. "Günde 13 saatten fazla oturmak, ölüm riskini 2 kat artırır. Uzun süreli oturmak kalp, Tip-2 diyabet ve obeziteye neden olabilir" uyarısında bulunuyor.

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