Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olarak bilinen KOAH'ın en büyük ortağı sigara

KOAH, kronik obstrüktif akciğer hastalığının kısaltılması olarak biliniyor. Solunumla akciğerlere alınan havanın, kolay bir şekilde dışarı verilememesine yol açan hastalık, hayatı tehdit ediyor. Dr. Mehmethan Turhan, ortaya çıkışındaki en büyük nedenin sigara tüketimi olduğunu belirtiyor:



4 EVRESİ BULUNUR

KOAH, hafiften ağıra doğru olmak üzere 4 evresi bulunuyor. Hafif olandan solunum yetmezliğine doğru giden bir ilerleme kaydediyor. En çok KOAH yapan nedenlerin başında sigara geliyor. Özellikle sigara içenlerde belli bir yıl sigara tüketiminden sonra KOAH gelişme riski çok artıyor. Beraberinde çevresel faktörler, hava kirliliği ve kullanılan çeşitli ilaçların hepsi KOAH'a yol açıyor. Nefes darlığı KOAH'ın en belirgin şikayetlerinden birini oluşturuyor. Hastaların birçoğu sigara içtiği için nefes darlığını sigaraya bağlıyor ve hastalığı kabul etmiyor. Hastalıktan korunmak için sigaranın bırakılması öneriliyor.



ÖKSÜRÜĞE ZENCEFİL

Zencefil, kan akışını hızlandırır. Vücut ısısını artırır. Kalp sağlığını güçlendirir. Damarları temizler. Mide bulantısına iyi gelir. Öksürüğü keser.



SOĞAN ZAYIFLATIR

Yeşil soğan, bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklardan korur. Kan damarlarını temizler. Kemikleri güçlendirir. Zayıflatır. Sindirimi hızlandırır.



KATARAKTA NOHUT

Şifa dolu nohut, diyabeti önler. Kan şekerini dengeler. Osteoporoz riskini azaltır. Gözlere güç verir. Kataraktın gelişmesini engeller.

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