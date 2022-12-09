KOAH, kronik obstrüktif akciğer hastalığının kısaltılması olarak biliniyor. Solunumla akciğerlere alınan havanın, kolay bir şekilde dışarı verilememesine yol açan hastalık, hayatı tehdit ediyor. Dr. Mehmethan Turhan, ortaya çıkışındaki en büyük nedenin sigara tüketimi olduğunu belirtiyor:
4 EVRESİ BULUNUR
KOAH, hafiften ağıra doğru olmak üzere 4 evresi bulunuyor. Hafif olandan solunum yetmezliğine doğru giden bir ilerleme kaydediyor. En çok KOAH yapan nedenlerin başında sigara geliyor. Özellikle sigara içenlerde belli bir yıl sigara tüketiminden sonra KOAH gelişme riski çok artıyor. Beraberinde çevresel faktörler, hava kirliliği ve kullanılan çeşitli ilaçların hepsi KOAH'a yol açıyor. Nefes darlığı KOAH'ın en belirgin şikayetlerinden birini oluşturuyor. Hastaların birçoğu sigara içtiği için nefes darlığını sigaraya bağlıyor ve hastalığı kabul etmiyor. Hastalıktan korunmak için sigaranın bırakılması öneriliyor.
ÖKSÜRÜĞE ZENCEFİL
Zencefil, kan akışını hızlandırır. Vücut ısısını artırır. Kalp sağlığını güçlendirir. Damarları temizler. Mide bulantısına iyi gelir. Öksürüğü keser.
SOĞAN ZAYIFLATIR
Yeşil soğan, bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklardan korur. Kan damarlarını temizler. Kemikleri güçlendirir. Zayıflatır. Sindirimi hızlandırır.
KATARAKTA NOHUT
Şifa dolu nohut, diyabeti önler. Kan şekerini dengeler. Osteoporoz riskini azaltır. Gözlere güç verir. Kataraktın gelişmesini engeller.
- Sağlık
- 09.12.2022 Gazete
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olarak bilinen KOAH'ın en büyük ortağı sigara
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olarak bilinen KOAH, solunumla akciğerlere alınan havanın, kolay bir şekilde dışarı verilememesine yol açıyor. Ortaya çıkışındaki en büyük neden ise sigara tüketiminden kaynaklanıyor. İşte sizler için derlediğimiz 9 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...
KOAH, kronik obstrüktif akciğer hastalığının kısaltılması olarak biliniyor. Solunumla akciğerlere alınan havanın, kolay bir şekilde dışarı verilememesine yol açan hastalık, hayatı tehdit ediyor. Dr. Mehmethan Turhan, ortaya çıkışındaki en büyük nedenin sigara tüketimi olduğunu belirtiyor: