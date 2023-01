Kronik hastalar dikkat! Domuz gribi, bu yıl yataklara düşürüyor

Geçtiğimiz yıllarda dünyada küresel çapta salgına neden olan domuz gribi, yeniden kendini gösteriyor. Hastaneler dolup taşıyor! Son dönemlerde yaygın olarak görülen bu hastalık, Influenza A virüsünün H1N1 alt grubu nedeniyle oluşuyor. Belirtileri diğer grip türleri ve COVİD- 19'la benzerlik taşıyor. Özellikle risk grubundakilerin kişisel önlemlerini alması, önem taşıyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Yusuf Emre Uzun, domuz gribinin tedavisi hakkında bilgilendiriyor.







NEDİR BU H1N1?

Grip, influenza adıyla bilinen virüsler nedeniyle oluşuyor. İnfluenza virüsleri antijenik yapılarına göre İnfluenza A, B, C, D şeklinde tiplere ayrılıyor. A ve B virüsleri insanlarda hastalık yapıyor.



NEFESİ KESER

2009-2010 yıllarında küresel bir salgına sebep olan bu hastalık, genellikle griple aynı belirtileri gösteriyor. Özellikle Covid-19 semptomlarına da benzerlik gösterdiğinden bu iki hastalık kolaylıkla karıştırılabiliyor. Özellikle altta yatan sağlık sorunları ve hastalıkları bulunanlar daha yüksek risk taşıyor. Uzun süreli ve dirençli ateş, genel durum bozukluğu, solunum sıkıntısı olması durumunda mutlaka doktora başvurmak gerekiyor.







RİSKLİ GRUPLAR

Hastalıkta riskli grupta olanlar şöyle sıralanıyor: Hamileler, 6-59 ay arası çocuklar ile 50 yaş üstü yetişkinler, astım, diyabet, kalp hastalığı, kronik karaciğer, kronik böbrek hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılanmış kişiler...



BU ŞİKAYETLER VARSA

Domuz gribinin başlıca belirtileri şöyle sıralanıyor: Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, baş ağrısı, üşüme, yorgunluk, ishal, mide bulantısı...



TEDAVİSİ VAR

Her yıl yenilenen grip aşıları, domuz gribi aşısı koruma sağlıyor. Bu nedenle grip aşısının her yıl ekim ayında yaptırılması gerekiyor. Aşı süreci şubata kadar devam ediyor. Domuz gribinin tedavisinde istirahat ve destek tedavilerinin yanı sıra virüse etkili antiviral ilaçlar kullanılıyor.







ÖNLEMİNİZİ ALIN!

Domuz gribi damlacık yoluyla bulaşır.

Ellere hapşırmak en tehlikeli olanıdır. Gripli kişi sık sık ellerini yıkamalıdır.

Virüsün yayılmaması için evde istirahat edilmelidir.

Özellikle yakınında hastalığın ağır seyretme riski olan kişiler varsa hastanın maske takması yararlı olacaktır.



TESTİNİZİ YAPTIRIN

Grip ya da domuz gribi tanısı yapılan testlerle konuluyor. İnfluenza tanısı için nükleik asit amplifikasyon testleri (RT-PCR), hızlı antijen testleri, kültür – virüs izolasyonu, serolojik tanı (antikor testleri) ve ELISA testi uygulanıyor.

