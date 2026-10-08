Kronik farenjit her zaman enfeksiyon değil! Sigara, reflü ve geniz akıntısına dikkat
Sigaradan hava kirliliğine, mide reflüsünden geniz akıntısına kadar birçok faktör boğazı tahriş ederek kronik farenjite yol açabiliyor. Op. Dr. Sevilay Aynacı, gereksiz antibiyotik kullanımının şikâyetlerin uzamasına neden olduğunu söylüyor.
Farenjit, boğazın arkasında yer alan yutak (farenks) bölgesinin iltihaplanması veya tahriş olması durumuna deniyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Sevilay Aynacı, kronik farenjitin çoğu zaman bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanmadığını vurguluyor. Tedavide asıl önemli noktanın hastalığa yol açan nedenin belirlenmesi olduğunu söylüyor. Kronik farenjitin toplumda çoğu zaman bir enfeksiyon hastalığı olarak değerlendirildiğini ifade eden Aynacı, bunun her zaman doğru olmadığını belirtiyor. Kronik farenjit ile ilgili uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
ALTTA YATAN NEDEN TESPİT EDİLMELİ
Sigara kullanımı, hava kirliliği, mide reflüsü, alerjiler, kronik sinüzite bağlı geniz akıntısı ve ağızdan nefes alma gibi faktörler boğazı sürekli tahriş ederek kronik farenjite yol açabilir. Kronik farenjitte yaygın yanlışlardan biri antibiyotik kullanımıdır. Antibiyotik kullanımı genellikle fayda sağlamıyor. Kronik farenjit genellikle boğazda yanma, kuruluk, gıcık hissi ve sürekli boğaz temizleme ihtiyacı gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.
Uzun süren boğaz şikâyetlerinin mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Kronik farenjitte kalıcı iyileşme sağlanabilmesi için altta yatan nedenin tespit edilmesi gerekiyor. Yaşam tarzı düzenlemeleri son derece önemlidir.
ELLERİ İYİ YIKAYIN
Farenjit ve diğer enfeksiyonlara yakalanma ve bulaş riski şu yollarla azaltılabilir.
Elleri iyice ve düzenli olarak yıkamak.
Öksürürken veya hapşırırken ağzı ve burnu kapatmak.
Bulaşıcı viral veya bakteriyel enfeksiyonları olan kişilerle yakın temastan kaçınmak.
Sigara içmekten ve sigara dumanına maruz kalmaktan kaçınmak.
Tozlu yerlerde ve kirli havada bulunmamak.
Aşırı sıcak ve soğuk gıdalar tüketmemek.