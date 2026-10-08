Farenjit, boğazın arkasında yer alan yutak (farenks) bölgesinin iltihaplanması veya tahriş olması durumuna deniyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Sevilay Aynacı, kronik farenjitin çoğu zaman bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanmadığını vurguluyor. Tedavide asıl önemli noktanın hastalığa yol açan nedenin belirlenmesi olduğunu söylüyor. Kronik farenjitin toplumda çoğu zaman bir enfeksiyon hastalığı olarak değerlendirildiğini ifade eden Aynacı, bunun her zaman doğru olmadığını belirtiyor. Kronik farenjit ile ilgili uyarılar ve önerilerde bulunuyor: