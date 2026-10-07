Araştırma köpekler üzerinde gerçekleştirildi ve olumlu sonuçlar elde edildi. (Foto: AA)



GEN TEDAVİSİYLE EKSİK TALİMAT YENİDEN VERİLDİ



Araştırmacılar, sorunu gidermek için CaBP4 geninin çalışan bir kopyasını taşıyan zararsız bir virüsü köpeklerin retinasına enjekte etti. Bu yöntemle hücrelere adeta eksik olan genetik talimat yeniden verildi. Tedavinin ardından retinanın daha önce yeterince gelişemeyen bölgelerinde yeniden yapılanma gözlendi.



Araştırmanın baş yazarı Billie Beckwith-Cohen, gen mutasyonunu sistemi yanlış yönlendiren bir "plan hatasına" benzetti. Gen tedavisiyle ise retinanın doğru gelişim için ihtiyaç duyduğu talimatların yeniden sağlandığını belirtti.

Tedavi sonrası özellikle loş ışıkta görme fonksiyonlarında iyileşme görüldü. (Foto: İHA)



ÖZELLİKLE LOŞ IŞIKTA GÖRME İYİLEŞTİ



Tek dozluk tedavinin etkileri yalnızca retina yapısında görülmedi. Araştırmacılar, CaBP4 protein eksikliğinin en belirgin etkilerinden birinin ortaya çıktığı loş ışık koşullarında görme fonksiyonlarının da iyileştiğini tespit etti.



Tedavi aynı zamanda hasarlı retina bölgelerinin daha fazla bozulmasını sınırlandırdı ve ışığı algılayan hücreler ile sinir hücreleri arasındaki kritik bağlantıların yeniden oluşmasına yardımcı oldu.

Hasarlı retina bölgelerinde sinir hücreleri arasındaki bağlantıların yeniden oluştuğu belirlendi. (Foto: İHA)



EN ÖNEMLİ AYRINTI: YETİŞKİN RETİNASINDA GERÇEKLEŞTİ



Araştırmayı dikkat çekici hale getiren noktalardan biri, retinanın gelişim döneminin çoktan geride kalmış olmasına rağmen yeniden yapılanma gösterebilmesi.



Bilim insanları, yıllarca süren gelişim bozukluğu ve sinir bağlantılarındaki hasara rağmen retinanın belirli bölümlerinin yeniden organize olabildiğine dair kanıtlar elde etti.



Bu bulgu, yetişkin memelilerin sinir sistemindeki bazı yapıların sanılandan daha fazla onarım kapasitesine sahip olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.