Kriz menopozu bekler! İlerleyen yaş beraberinde birçok hastalığı getiriyor

Sağlıklı bir hayatın yolu sağlıklı atan kalbe sahip olmaktan geçiyor. Araştırmalar, dünyada en çok ölüme yol açan durumun kalp hastalıkları olduğunu gösteriyor. Özellikle ateroskleroz yani damar kireçlenmesi ihmale gelmiyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arda Özyüksel, kalpte görülen risk faktörlerini sıralıyor...
ŞEKER HASTALIĞI: Kanda şeker düzeyinin sürekli yüksek kalması damarların işlevini bozar. Kılcal damar yani çok küçük çaplı damarlara zararı büyüktür.
KOLESTEROL: Yanlış beslenme, vücuttaki kan yağlarını artırır. 20 yaşın üzerindeki her bireyin 5 yılda bir kan yağları açısından taranması önerilir. Özellikle kötü kolesterol olarak bilinen LDL düzeyleri kalp sağlığı açısından risklidir.
HİPERTANSİYON: Kan basıncındaki yükseklik damar iç duvarındaki hücrelere zarar verir. Tansiyonun 12/8'in (tıbbi olarak 120/80 mmHg) üzerinde olduğu durumlarda dikkat etmek gerekir.