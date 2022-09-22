Kriz menopozu bekler! İlerleyen yaş beraberinde birçok hastalığı getiriyor

Sağlıklı bir hayatın yolu sağlıklı atan kalbe sahip olmaktan geçiyor. Araştırmalar, dünyada en çok ölüme yol açan durumun kalp hastalıkları olduğunu gösteriyor. Özellikle ateroskleroz yani damar kireçlenmesi ihmale gelmiyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arda Özyüksel, kalpte görülen risk faktörlerini sıralıyor...







ŞEKER HASTALIĞI: Kanda şeker düzeyinin sürekli yüksek kalması damarların işlevini bozar. Kılcal damar yani çok küçük çaplı damarlara zararı büyüktür.