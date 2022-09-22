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    Kriz menopozu bekler! İlerleyen yaş beraberinde birçok hastalığı getiriyor

    İlerleyen yaş, kalp sağlığını da olumsuz etkiliyor. Kadınlarda menopoz sonrası risk artıyor. Özellikle 50 yaşından sonra kontrollerin aksatılmaması gerekiyor.

    Kriz menopozu bekler

    Sağlıklı bir hayatın yolu sağlıklı atan kalbe sahip olmaktan geçiyor. Araştırmalar, dünyada en çok ölüme yol açan durumun kalp hastalıkları olduğunu gösteriyor. Özellikle ateroskleroz yani damar kireçlenmesi ihmale gelmiyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arda Özyüksel, kalpte görülen risk faktörlerini sıralıyor...



    ŞEKER HASTALIĞI: Kanda şeker düzeyinin sürekli yüksek kalması damarların işlevini bozar. Kılcal damar yani çok küçük çaplı damarlara zararı büyüktür.



    KOLESTEROL: Yanlış beslenme, vücuttaki kan yağlarını artırır. 20 yaşın üzerindeki her bireyin 5 yılda bir kan yağları açısından taranması önerilir. Özellikle kötü kolesterol olarak bilinen LDL düzeyleri kalp sağlığı açısından risklidir.



    HİPERTANSİYON: Kan basıncındaki yükseklik damar iç duvarındaki hücrelere zarar verir. Tansiyonun 12/8'in (tıbbi olarak 120/80 mmHg) üzerinde olduğu durumlarda dikkat etmek gerekir.



        İLERİ YAŞ: Vücudumuzda her şey gibi damarlarımız da yaşlanır. İleri dönemlerde normal fonksiyonlarını yerine getiremez. Bu durum kalp ve damar sağlığını olumsuz etkiler.



        OBEZİTE: Fazla kilo, yani obezite günümüzün en sık görülen sağlık sorunlarından biridir. Kendisi başlı başına bir hastalık olan obezite, ciddi sağlık problemlerine neden olur. Özellikle işlenmiş gıdaların yol açtığı bu durum, vücudun dolaşım sistemini olumsuz etkiler. Kalbe zarar verir.



        CİNSİYET: Kadınlık hormonu östrojen, hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir. Bu durum kalp hastalıkları için de geçerlidir. Ancak menopoz sonrasında kadınlarda kalp hastalıkları riski daha da artar. Bu nedenle 50 yaşından sonra kontrollerin aksatılmaması gerekir.

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        Haberler Sağlık Kriz menopozu bekler! İlerleyen yaş beraberinde birçok hastalığı getiriyor
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