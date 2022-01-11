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    • Sağlık
    • 11.01.2022 18:23
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    • 11.01.2022 18:33
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    Koronavirüs vakaları Omicron varyantı ile yükseliyor! Omicron varyantının belirtileri neler? Nasıl hızlı bulaşıyor

    Koronavirüs pandemisi Omicron varyantı ile birlikte dünyayı yeniden etkisi altına aldı. Herkes pandeminin ne zaman biteceğini merakla beklerken Omicron varyantının hızlı bir şekilde yayılması endişelendirdi. Peki Omicron varyantının belirtileri neler ve Omicron varyantı nasıl bu kadar hızlı yayılıyor? Omicron varyantının ilk görüldüğü ülke olan Güney Afrika'da yapılan iki klinik deneyde çarpıcı gelişmelere rastlandı. İşte detaylar...

    Koronavirüs, Omicron varyantı ile yükselişte

    Kovid-19'un Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar, bu varyantın diğerlerine göre çok daha yüksek "asemptomatik taşıyıcı" oranına sahip olduğunu gösterdi.

    BELİRGİN SEMPTOM YOK
    Güney Afrika'da gerçekleştirilen iki klinik deneyden elde edilen bulgular, omicron taşıyıcılarında hastalığın yüksek oranda semptom göstermeden seyrettiği sonucunu ortaya koydu. Bu araştırmaya göre, beta ve delta salgınları sırasında yüzde 2,6 olan ortalama asemptomatik taşıma oranının Omicron döneminde yüzde 16'ya yükseldiği tespit edildi.

    OMİCRON NASIL YAYILIYOR?
    Araştırmacılar, bu durumun varyantın dünya çapında hızla yayılmasının temel nedenlerinden birisi olduğunu düşünüyor.

        Cape Town Üniversitesi Desmond Tutu HIV Merkezi Direktörü Prof. Linda-Gail Bekker, "Bu ön çalışma bulguları, Omicron varyantının nasıl yayıldığına dair anlayışımıza katkıda bulunuyor ve asemptomatik bulaşma miktarı hakkında önemli ipuçları sağlıyor." dedi.

        HAFİFE ALMAYIN
        Omicron varyantının özellikle aşılanmış kişilerde Delta'ya kıyasla daha hafif seyrettiğini, buna rağmen "hafif" olarak sınıflandırılmayacağını dile getiren Ghebreyesus, "Tıpkı önceki varyantlarda olduğu gibi Omicron insanları hastanelik ediyor ve öldürüyor. Omicron tsunami etkisi oluşturuyor, çok hızlı yayılıyor ve dünyadaki sağlık sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturuyor" ifadesini kullandı.

        HERKES AŞILARINI OLMALI
        DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove de Omicron'a ilişkin sorular üzerine, mevcut tüm aşıların bu varyanta karşı etkili olduğunun altını çizdi.

            Kerkhove, genel olarak aşılar sayesinde Omicron varyantının daha şiddetli geçmediğine vurgu yaptı, bir kez daha herkesi aşılarını yaptırmaya davet etti.

            Omicron'un Kovid-19'un son varyantı olmayacağı uyarısı yapan Kerkhove, "Maalesef Omicron son varyant olmayacak, virüs 'evrim' geçirmeyi sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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            Haberler Sağlık Koronavirüs vakaları Omicron varyantı ile yükseliyor! Omicron varyantının belirtileri neler? Nasıl hızlı bulaşıyor
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