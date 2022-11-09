Körlüğe neden oluyor! Miyopun ilacı güneş

Miyop, gözün yapısının normalden uzun olmasına bağlı olarak net görememesi olarak tanımlanıyor. Miyopide göze gelen ışınlar, retinanın önüne geçiyor. Görmede zorluk meydana geliyor. Tedavi edilmediğinde körlüğe neden oluyor. Doç. Dr. Aylin Kılıç, miyopiyle ilgili önemli açıklamalar bulunuyor: Ne yazık ki miyop giderek dünyada artmaya devam ediyor. Bunun sebebi de günümüzde dijital ekranların çok fazla kullanılması. Miyop gelişmesinde başka bir faktör de ailede miyop öyküsünün bulunmasıdır. Genellikle anne ve babada miyop olduğu zaman çocuklarda da bu ihtimal çok yüksek oluyor.



LAZERLE TEDAVİ ARTIK MÜMKÜN

Miyop, engellenebilir, korunulabilir ve tedavi edilebilir bir göz kusurudur. Uzun vadede görme kaybına sebep olur. Pediatrik oftalmaloji grubunun da özellikle ilgilendiği bir alandır. Miyobu engellemek için birden fazla güvenilir tedavi yöntemleri geliştirildi. Bu yöntemler arasında en sık uygulananı da lazer yöntemidir.



DIŞARDA OYNASINLAR

Miyobu yüksek oranda gösteren, miyop riski taşıyanlardan bir grubu da dışarıda çok fazla vakit geçirmeyenlerdir. Örneğin; çocuklar güneş ışığı altında ne kadar oynuyorlarsa miyop gelişme ihtimali de o kadar düşük oluyor. Ultraviyole ışınları vücudun dopamin salgılamasını sağladığı için gözün aksiyel uzunluğunun azalmasına sebep oluyor. Miyoplarda gözün uzunluğu ön ve arka çapı yüksektir, bu yükseklik dopamin sayesinde durdurulabilir.



KOLESTEROLE LEBLEBİ

Şifa deposu leblebi, açlığı giderir. Kalbi kuvvetlendirir. Kötü kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir.



HAFIZAYA AHUDUDU

Ahududu, doğal ağrı kesicidir. Hafızayı güçlendirir. Cildi besler. Kırışıklığı engeller. Kilo vermeyi kolaylaştırır.

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