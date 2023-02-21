Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kontrolleri ihmal etmeyin! Yüksek şeker dişleri döker

    Çürük dişler, yalnızca ağız sağlığını tehdit etmiyor! Kalp ve damar sağlığına zarar veriyor, çocuk sahibi olmayı engelliyor! Diyabetin yol açtığı tehlikeye dikkat çeken uzmanlar uyarıyor: Kontrolleri ihmal etmeyin.

    Yüksek şeker dişleri döker

    Ağız sağlığı, ihmale gelmiyor. Toplumda önemsenmeyen bu durum, kronik hastalıklara davetiye çıkartıyor. Kalbi tehdit ediyor, hatta kısırlığa neden oluyor. Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Eda Özdere, düzenli ağız bakımının önemine dikkat çekiyor. Yaşam boyu sürecek ağız bakımının ihmal edilmesinin yol açtığı tehlikeleri açıklıyor.



    ÇÜRÜK DEYİP GEÇMEYİN
    Ağız, sindirim ve solunum sisteminin giriş noktası olarak kabul ediliyor. Ağız yoluyla giren bakteriler, sağlığı bozuyor. Ağız hijyeni olmayan bireylerde bu bakteriler, diş çürüğü ve diş eti hastalığı gibi enfeksiyonlara neden oluyor. Kullanılan bazı ilaçların da tükürük akışını bozması ağız hijyenini olumsuz etkiliyor. Çünkü tükürük, bakteriler tarafından üretilen asitleri nötralize ederek mikroplardan koruyor.



    ÖNERİLERİ DİNLEYİN
    Dişlerinizi günde iki kez düzenli olarak fırçalamayı ihmal etmeyin.
    Dişlerin arasına kaçan gıdaların ağız kokusuna, diş etinde tahrişe ve hastalığa neden olmasını önlemek için günlük diş ipi kullanmaya özen gösterin.
    Oluşabilecek sorunları önlemek, erken aşamalarda tespit edebilmek için diş hekiminizi düzenli olarak ziyaret edin.
    Sağlıklı ve dengeli beslenin.
    Sigarayı hayatınızdan çıkartın.



        RİSK 3 KAT ARTAR
        Ağız bakterileri ve diş eti iltihabı, birtakım kronik hastalıklara da davetiye çıkartıyor. Kalpte meydana gelen ve endokardit adı verilen enfeksiyon, genellikle ağız yoluyla vücuda giren bakteri veya diğer mikropların kan dolaşımı yoluyla kalbin belirli bölgelerine ulaşmasıyla ortaya çıkıyor. Dr. Eda Özdere, araştırmalara göre periodontal (diş ve dişetlerini etkileyen iltihap) hastalığı olan kişilerin kalp hastalığına yakalanma riskinin üç kat fazla olduğunu söylüyor.



        KADINLAR DİKKAT
        Sağlıksız ağız yapısı, kardiyovasküler hastalıkların yanı sıra, felç, bakteriyel zatürre gibi hayati sorunlara yol açabiliyor. ABD'deki Kuzey Carolina Üniversitesi'nde yapılan araştırma ise ağız sağlığının doğurganlığı da olumsuz etkilediğini gösteriyor. Öyle ki periodontal hastalığı olan hamilelerde erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebek riski 7 kat artıyor. Dr. Eda Özdere, "Düzenli ağız ve diş bakımı, diyabet kontrolünü kolaylaştırabiliyor. Yani kontrolsüz diyabet, diş eti hastalıklarına davetiye çıkartırken diyabetli bireylerde tedavi edilmeyen bu hastalıklar diyabetin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor" uyarısında bulunuyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Deprem sırasında koordinasyon merkezindeydi
        Haberler Sağlık Kontrolleri ihmal etmeyin! Yüksek şeker dişleri döker
            SON DAKİKA