Kontrolleri ihmal etmeyin! Yüksek şeker dişleri döker

Ağız sağlığı, ihmale gelmiyor. Toplumda önemsenmeyen bu durum, kronik hastalıklara davetiye çıkartıyor. Kalbi tehdit ediyor, hatta kısırlığa neden oluyor. Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Eda Özdere, düzenli ağız bakımının önemine dikkat çekiyor. Yaşam boyu sürecek ağız bakımının ihmal edilmesinin yol açtığı tehlikeleri açıklıyor.
ÇÜRÜK DEYİP GEÇMEYİN
Ağız, sindirim ve solunum sisteminin giriş noktası olarak kabul ediliyor. Ağız yoluyla giren bakteriler, sağlığı bozuyor. Ağız hijyeni olmayan bireylerde bu bakteriler, diş çürüğü ve diş eti hastalığı gibi enfeksiyonlara neden oluyor. Kullanılan bazı ilaçların da tükürük akışını bozması ağız hijyenini olumsuz etkiliyor. Çünkü tükürük, bakteriler tarafından üretilen asitleri nötralize ederek mikroplardan koruyor.
ÖNERİLERİ DİNLEYİN
Dişlerinizi günde iki kez düzenli olarak fırçalamayı ihmal etmeyin.
Dişlerin arasına kaçan gıdaların ağız kokusuna, diş etinde tahrişe ve hastalığa neden olmasını önlemek için günlük diş ipi kullanmaya özen gösterin.
Oluşabilecek sorunları önlemek, erken aşamalarda tespit edebilmek için diş hekiminizi düzenli olarak ziyaret edin.
Sağlıklı ve dengeli beslenin.
Sigarayı hayatınızdan çıkartın.