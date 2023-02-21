Kontrolleri ihmal etmeyin! Yüksek şeker dişleri döker





ÇÜRÜK DEYİP GEÇMEYİN

Ağız, sindirim ve solunum sisteminin giriş noktası olarak kabul ediliyor. Ağız yoluyla giren bakteriler, sağlığı bozuyor. Ağız hijyeni olmayan bireylerde bu bakteriler, diş çürüğü ve diş eti hastalığı gibi enfeksiyonlara neden oluyor. Kullanılan bazı ilaçların da tükürük akışını bozması ağız hijyenini olumsuz etkiliyor. Çünkü tükürük, bakteriler tarafından üretilen asitleri nötralize ederek mikroplardan koruyor.