Koldaki uyuşma inmeye işaret! Bu belirtiler varsa hastaneye başvurmakta geç kalmayın

İnme, yani felç hem dünyada hem de ülkemizde hayati risk nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Elif Sarıönder Gencer, inme tedavisinde ilk 6 saatin oldukça kritik olduğunu belirtiyor. Bilinmesi gerekenleri açıklıyor... İnme, beynin ne kadar süreyle kan akışından yoksun olduğuna ve hangi kısmın etkilendiğine bağlı olarak, bazı bölgelerde geçici veya kalıcı sakatlıklar yaşanması durumu olarak ifade ediliyor.
TANSİYONUNUZ VARSA...
İlerleyen yaş, inme riskini artırıyor. Öyle ki 55 yaş üstü kişilerde inme, gençlere oranla daha sık görülüyor. Kadınlarda ise inmeye bağlı ölüm oranının erkeklerden fazla olduğu biliniyor. Çünkü östrojen içeren doğum kontrol hapları veya hormon tedavileri felç riskini artırıyor. Fazla kilolu olmak, hareketsizlik, sigara da inmeye yol açıyor. Hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği ve uyku apnesi gibi hastalıklar da inmeye davetiye çıkartıyor.
BELİRTİLERİ ÖNEMSEYİN
Bir kişide aniden yüzde kayma, konuşmada bozulma, kol ve bacakta güçsüzlük, çift görme ve ani görme kaybının yaşanması inmeyi işaret ediyor. Belirtilerden bir veya birkaçının görülmesi durumunda hastaneye başvurmak gerekiyor. Çünkü inmede her dakika önem taşıyor. Hastalık ne kadar uzun süre tedavi edilmezse hasarı ve sakatlık artıyor.