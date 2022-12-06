Koldaki uyuşma inmeye işaret! Bu belirtiler varsa hastaneye başvurmakta geç kalmayın

İnme, yani felç hem dünyada hem de ülkemizde hayati risk nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Elif Sarıönder Gencer, inme tedavisinde ilk 6 saatin oldukça kritik olduğunu belirtiyor. Bilinmesi gerekenleri açıklıyor... İnme, beynin ne kadar süreyle kan akışından yoksun olduğuna ve hangi kısmın etkilendiğine bağlı olarak, bazı bölgelerde geçici veya kalıcı sakatlıklar yaşanması durumu olarak ifade ediliyor.