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    Koldaki uyuşma inmeye işaret! Bu belirtiler varsa hastaneye başvurmakta geç kalmayın

    İnme yani felç, hayatı tehdit ediyor. Yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, 55 yaşından sonra riskin arttığını belirtiyor ve uyarıyor: Çift görme ve kolda güçsüzlük hissediyorsanız hemen doktora başvurun! İşte sizler için derlediğimiz 6 Aralık TAKVİM Gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Koldaki uyuşma inmeye işaret

    İnme, yani felç hem dünyada hem de ülkemizde hayati risk nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Elif Sarıönder Gencer, inme tedavisinde ilk 6 saatin oldukça kritik olduğunu belirtiyor. Bilinmesi gerekenleri açıklıyor... İnme, beynin ne kadar süreyle kan akışından yoksun olduğuna ve hangi kısmın etkilendiğine bağlı olarak, bazı bölgelerde geçici veya kalıcı sakatlıklar yaşanması durumu olarak ifade ediliyor.



    TANSİYONUNUZ VARSA...
    İlerleyen yaş, inme riskini artırıyor. Öyle ki 55 yaş üstü kişilerde inme, gençlere oranla daha sık görülüyor. Kadınlarda ise inmeye bağlı ölüm oranının erkeklerden fazla olduğu biliniyor. Çünkü östrojen içeren doğum kontrol hapları veya hormon tedavileri felç riskini artırıyor. Fazla kilolu olmak, hareketsizlik, sigara da inmeye yol açıyor. Hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği ve uyku apnesi gibi hastalıklar da inmeye davetiye çıkartıyor.



    BELİRTİLERİ ÖNEMSEYİN
    Bir kişide aniden yüzde kayma, konuşmada bozulma, kol ve bacakta güçsüzlük, çift görme ve ani görme kaybının yaşanması inmeyi işaret ediyor. Belirtilerden bir veya birkaçının görülmesi durumunda hastaneye başvurmak gerekiyor. Çünkü inmede her dakika önem taşıyor. Hastalık ne kadar uzun süre tedavi edilmezse hasarı ve sakatlık artıyor.



        İLK 6 SAAT ÇOK KRİTİK
        Erken müdahale felcin kalıcı olmasını önlüyor. Hastaya ne kadar erken müdahale edilirse, felcin düzelme şansı da o kadar fazla oluyor. İlk 4-5 saatte ilaçlı pıhtı eritici tedavi uygulanırken, 2015'ten beri ilk 6 saat içinde anjiyografik pıhtı çıkarma tedavisi yapılıyor. Bu uygulama sayesinde 4 hastanın 1'i eski sağlığına dönüyor.



        BOĞAZ AĞRISINA ADAÇAYI
        Hastalıklarla mücadelede, ilaçlar kadar doğal bitkiler de etkili oluyor. Dyt. Muhammed Şahin, enfeksiyonlarla mücadelede adaçayının mucizeler yarattığını belirtiyor. Adaçayı, içeriğindeki fitokimyasallar sayesinde anti-inflamatuar etki gösteriyor. Depresyonu engelliyor vücuttaki stresi alıyor. Cilt tonunu eşitliyor. Beyin fonksiyonlarını geliştirerek zihin açıyor. Adaçayından faydalanabilmenin en pratik yolu yapraklarını demlemekten geçiyor. Bunun için kaynar olmayan suyun içerine 3 tatlı kaşığı adaçayı yapraklarını atıp 3-5 dakika demledikten sonra tüketilmesi öneriliyor.

        VARİSE ELMA SİRKESİ
        Antioksidan etkisi gösteren elma sirkesi, kas ağrılarını dindirir. Kalp sağlığını korur. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Menopoz şikayetlerini azaltır. Varisleri yok eder.

        ROMATİZMAYA AVOKADO
        İçerdiği sağlıklı yağlar sayesinde avokado, kalbi güçlendirir. Kalp krizi riskini azaltır. Gözleri de güçlendirir. Katarakt riskini azaltır. Romatizmaya umut olur.

        PAZI YE UNUTMA
        Halsizliği bitiren pazı, vücuda güç verir. Böbrek ağrılarını dindirir. Tansiyonu dengeler ve kalp krizi riskini azaltır. Kan şekerini düzenler. Alzheimer'dan korur.

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        Haberler Sağlık Koldaki uyuşma inmeye işaret! Bu belirtiler varsa hastaneye başvurmakta geç kalmayın
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