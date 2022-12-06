Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Cinselliği etkilemez

Hocam, eşim doğum kontrol hapı kullanmak istiyor. Ben de aşk hayatımızı olumsuz etkiler diye çekiniyorum. Bu hapların etkisi nasıl acaba?

Doğum kontrol hapları hormon haplarıdır. Bu haplarla kadın bedenindeki yumurtalıklardan yumurta hücresi üretilmesi engellenir. Yumurta olmadığında hamilelik de olmaz. Her ilaç gibi yan etki ihtimalleri vardır. Kullanmaya başladıktan sonra ortaya çıkan farklılıkları dikkatle takip etmek gerekir. Ancak doğum kontrol hapları, cinsel hayatınıza zarar vermez...