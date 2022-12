Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aynısefadan destek al

Ayaklarımdaki mantar bir türlü geçmiyor. Tedaviyi tam olarak uygulayamıyorum. Bana ne tavsiye edersiniz?

Önce ayaklarını değil ayakkabılarını tedavi et. Mantar ayakkabılarında varsa ayaklarına tekrar tekrar bulaşır. Uygun olanları deterjanla hatta mümkünse çamaşır makinesinde yıka. Gerekirse ayakkabılarını değiştir. Çoraplar pamuklu olmalı. Naylon içeren çoraplar terlemeye neden olarak mantarı sürekli hale getirebilir. Her akşam ayaklarını tuzlu suya sok. Ayaklarını her zaman tam kurula. Hatta kurutma makinesi ile kurula. Nem ayak ve tırnaklarda mantar hastalığının sürmesine neden olur. Kolonya ile temas içindeki alkol nedeni ile tedaviyi güçlendirir. Aynısafa kremi kullanabilirsin.