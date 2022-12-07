Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aynısefadan destek al

Ayaklarımdaki mantar bir türlü geçmiyor. Tedaviyi tam olarak uygulayamıyorum. Bana ne tavsiye edersiniz?
Önce ayaklarını değil ayakkabılarını tedavi et. Mantar ayakkabılarında varsa ayaklarına tekrar tekrar bulaşır. Uygun olanları deterjanla hatta mümkünse çamaşır makinesinde yıka. Gerekirse ayakkabılarını değiştir. Çoraplar pamuklu olmalı. Naylon içeren çoraplar terlemeye neden olarak mantarı sürekli hale getirebilir. Her akşam ayaklarını tuzlu suya sok. Ayaklarını her zaman tam kurula. Hatta kurutma makinesi ile kurula. Nem ayak ve tırnaklarda mantar hastalığının sürmesine neden olur. Kolonya ile temas içindeki alkol nedeni ile tedaviyi güçlendirir. Aynısafa kremi kullanabilirsin.
ŞEKERİNE BAKTIR
Şeker hastasıyım. İnsüline başladılar. Şekerin düşmesin dikkat et dediler. Şekerimin düştüğünü nasıl anlayabilirim?
Eğer düzenli olarak yemek listeni uygulamazsan, yani insülin uyguladıktan sonra yemek yemezsen kan glikozun yani kan şekerin düşer. Kan glikozu düşerse; soğuk terleme, baygınlık hissi, solgunluk, baş ağrısı, dudaklarda uyuşma, karıncalanma, çarpıntı, sinirlilik, bulanık görme, açlık hissi, sersemlik, konsantrasyon güçlüğü, kişilik değişikliği, uyanma zorluğu ve titreme şikâyetleri olabilir.
HER YERİM AĞRIYOR
Romatizma ağrım arttı. İlaçlar mide kanaması yapmıştı. Doz arttıramıyorum. Siz daha önce ozon tedavisini önermiştiniz. Bana faydalı olur mu?
Ozon tedavisi özellikle ağrıların tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemi. Doğru ve hastaya uygun uygulamalarda beklenen bir yan etki yok. Ağrı kontrolünde oldukça önemli faydaları var. Kişiye göre planlanan tekrarlayıcı uygulamalarla ağrıların azaldığı biliniyor. Size de bu yöntem uygulanabilir.